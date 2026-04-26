Luis García: “La derrota es muy inmerecida, hemos hecho muy buen partido”

Pamplona, 26 abr (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, calificó como “muy inmerecida” la derrota de este domingo ante Osasuna en el minuto 99 (2-1) y afirmó que su equipo hizo “muy buen partido” en Pamplona.

“Es injustísimo el resultado. No entiendo cómo dan 9 (minutos) de descuento, me parece una locura. El equipo ha competido bien, ha podido marcar gol, ellos también. Ahora mismo tenemos dos partidos en casa que tenemos que sacarlos. Estoy muy jodido”, aseguró.

El técnico del Sevilla reconoció que están en “una situación muy delicada”, pero dijo que “trabajando así deberá llegar la victoria”.

Estuvo “muy cerca la victoria ante un gran Osasuna. Lo hemos tenido en la mano. Los chavales se han dejado la vida, están muy tocados. De un saque de banda nos meten un gol, es difícil de digerir”, subrayó.

Asimismo, señaló que afronta el mayor reto de su carrera, en referencia a mantener al Sevilla en Primera con cinco jornadas por delante “con una situación muy delicada”.

“La afición va a ser vital en esto. Llevo poco tiempo, pero es vital que la Real Sociedad sienta el peso del Sánchez-Pizjuán. Ahora mismo estamos en la UCI, pero se puede salir. El fútbol nos tiene que devolver lo de hoy”, destacó. EFE

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