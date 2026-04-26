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Milito dice que Chivas se mantiene positivo pese a perder el liderato del Clausura

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Guadalajara (México), 25 abr (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, aseguró este sábado que su equipo está animado, a pesar de perder el liderato del Clausura en la última fecha del torneo.

"Desánimo no existe, al contrario; estamos tranquilos con el campeonato que hicimos, merecimos ser líderes pero el fútbol no se trata de merecimiento sino de lo que sucede", dijo Milito en una conferencia de prensa.

Guadalajara empató este sábado sin goles con los Xolos de Tijuana y dejó escapar el liderato que había mantenido durante la mayor parte del campeonato. Terminó con 36 puntos, los mismos que Pumas, primero al tener mejor diferencia de goles a favor y en contra.

Milito defendió la actuación del equipo que no ha variado su intención de buscar oportunidades frente al arco, pese a que en los partidos recientes el estratega ha variado su cuadro titular para prever las ausencias que tendrá por el llamado de varias de su figuras a la selección mexicana que jugará el Mundial.

"Hemos conseguido generar situaciones claras y no pudimos marcar, ahí radicó el hecho de no haber podido ganar, pero desde el trámite del juego fue muy similar a casi todos los partidos que hemos jugado durante el campeonato", aseguró.

El Guadalajara disputará de visita el partido de ida de los cuartos de final, con rival aún por definir.EFE

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