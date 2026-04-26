Marta Suárez debuta con las Valkyries en pretemporada de la WNBA

Washington, 26 abr (EFE).- La española Marta Suárez debutó este sábado por la noche con las Golden State Valkyries en un partido de pretemporada de la WNBA ante las Seattle Storm, un duelo que se llevaron las de la Bahía por 78-76.

Suárez firmó 5 puntos, 3 rebotes, una asistencia y un robo en poco más de 14 minutos en pista saliendo desde el banquillo. La española encestó 2 de 5 en tiros de campo, incluido 1 de 3 en triples.

El destino quiso que su primer partido fuera precisamente contra el equipo que la eligió en el draft el pasado 13 de abril y la traspasó a los pocos minutos a Golden State.

La asturiana fue elegida en el puesto 16 del draft, el primero de segunda ronda, por las Storm e inmediatamente traspasada a las Valkyries, franquicia hermana de los Golden State Warriors.

Las Storm también seleccionaron a Awa Fam, pero la alicantina aún no se ha incorporado al equipo, ya que está apurando la temporada con el Valencia Basket.

Suárez fue una de las tres españolas seleccionadas en el draft junto a Fam en la tercera posición y a su paisana Iyana Martín (Potland Fire) en la séptima.

A diferencia de Fam y Martín, Suárez ha desarrollado su carrera en el baloncesto universitario de Estados Unidos, al que llegó hace cinco temporadas para jugar en la Universidad de Tennessee.

Tras dos cursos allí, pasó por la Universidad de California en Berkeley antes de completar su último año en Texas Christian University (TCU), donde se consolidó con buenas actuaciones en el reciente 'March Madness'. EFE