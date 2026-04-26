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Marta Galimany rebaja el récord de España de maratón en carrera de solo mujeres

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Redacción deportes, 26 abr (EFE).- La catalana Marta Galimany, décima en el maratón de Londres, estableció un nuevo el récord nacional en carrera de solo mujeres con un crono de dos horas, 27 minutos y 38 segundos.

Galimany, de 40 años, rebajó el registro de 2h27:53 que tenía Mónica Pont desde el 28 de enero de 1996 en Osaka (Japón).

La atleta de Valls, que debutaba en el maratón de la capital inglesa, pasó el medio maratón en un tiempo de 1h13:52 en la undécima posición, que al final mejoró hasta la décima plaza. EFE

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