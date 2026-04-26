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Matarazzo: "Creo que el árbitro tomó decisiones correctas"

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Madrid, 26 abr (EFE).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, dijo que está "decepcionado" con el empate (3-3) ante el Rayo tras ir ganando 1-3 a falta de siete minutos para el final del tiempo reglamentario y opinó que el árbitro tomó "decisiones correctas" en los dos goles anulados al equipo madrileño.

La Real Sociedad, que llegó a afrontar los últimos minutos con dos goles de ventaja tras el doblete de Mikel Oyarzabal y otro gol del islandés Orri Oskarsson, empató con el Rayo tras encajar dos tantos en la recta final, el último del brasileño Alemao en el tiempo de prolongación.

"Lo que vi en las pantallas que tenía fue que era penalti y también vi una decisión correcta. Por supuesto, es muy dramático y muy emocional. Tenemos un posible penalti y ellos marcan un gol. Es un momento que realmente cambia el partido. Creo que por eso hubo una emoción extrema en esa decisión pero, al final, creo que fue la decisión correcta", dijo Matarazzo, en conferencia de prensa.

"Si vas ganando 1-3 en los últimos minutos del partido quieres llevar el resultado hasta el final, no lo hemos conseguido, así que estamos decepcionados. Los chicos están disgustados y por eso este resultado se siente como una derrota", apuntó.

Para Matarazzo, "en términos generales", su equipo necesita "mejorar la defensa".

"En el lado positivo, marcamos tres goles y tuvimos muchas ocasiones. También vimos cosas que queríamos ver. Vimos a algunos jugadores jugando juntos y eso, para mí, era muy importante, así que seguimos con ilusión hasta final de temporada", concluyó. EFE

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