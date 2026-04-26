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Iñigo Pérez: "Si tienes duda en una jugada durante diez minutos no es penalti"

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Madrid, 26 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que el punto sumado frente a la Real Sociedad (3-3) les sabe "a muy poco", dijo que es un "defensor del error arbitral" en el campo, sin entrar a valorar si les perjudicaron o no las decisiones del colegiado, y señaló que "si tienes dudas en una jugada durante diez minutos consultando al VAR no es penalti".

El Rayo Vallecano, con un gol en el tiempo añadido del brasileño Alemao, sumó un valioso punto que le acerca a la permanencia frente a la Real Sociedad, a la que consiguió igualar tras sobreponerse a un doblete de Mikel Oyarzabal, otro gol más del islandés Orri Oskarsson y dos tantos anulados tras revisión del VAR.

"No voy a entrar si es penalti o no o si debe ir o no al VAR. Hay que ayudar al arbitraje. No hay nadie, salvo su familia, que quiera que le vaya bien en un campo de fútbol. El protocolo debe ser mejorado para que se juegue mucho, el arbitro esté poco expuesto y la gente no se enerve", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Lo que tengo claro es que el árbitro no quiere fallar y que suceda lo que ha pasado en la gradas. El fútbol actual tiene la tecnología para ayudarnos a mejorar pero el antiguo tiene un romanticismo que también es bonito", comentó el técnico navarro, al que se vio dialogando con el árbitro durante los minutos más polémicos del encuentro en la segunda parte.

"Mi sensación y mi conversación con el colegiado tiene que ver más con el acierto o error que con el VAR. Soy un firme defensor del error arbitral en el campo y no lo digo hoy por el Rayo. Lo que creo es que debemos replantearnos en el fútbol son algunas cosas", señaló.

"Si decides no pitar una jugada, te llama el VAR y tu decisión se va demorando, minuto a minuto, estas diciendo al público que crees que no es penalti porque no estas convencido. El término es pena máxima y si tienes una duda de diez minutos es porque no lo es. Creo que ahora mismo no sabe aún si es", manifestó.

Iñigo Pérez, que no quiso opinar de si acertó o no el árbitro en este partido, dijo que el punto les sabe "a muy poco".

"Hemos merecido ganar, es la verdad que tengo dentro, y ojalá dentro de unas jornadas valoremos el punto. Este es un grupo de jugadores que es muy difícil replicarlo, no solo por el nivel deportivo sino por la resistencia que tienen y la aceptación del sufrimiento", destacó.

"Lo que más contento me deja es que estando 1-3, con un equipo que en cualquier detalle te da un mazazo o te destroza a la contra, nos hemos sobrepuesto. Lo fácil era ir adelante cuando tienes todo perdido pero reducir la distancia, sacar un punto y que no te marquen es de valorar", apuntó.

Una de las notas negativas fue la expulsión de Isi Palazón, que se marchó al vestuario haciendo aspavientos y levantando un dedo al árbitro.

"Dado que lo que queda de Liga, y que no ha podido controlar su nerviosismo por la emoción, no sé si volverá a jugar o no. Esperemos que sea poco pero creo que no va a ser algo bueno", finalizó. EFE

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