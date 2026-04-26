Marcelino introduce siete cambios ante un Celta que recupera a Mingueza y Borja Iglesias

Vila-real (Castellón), 26 abr (EFE).- El Villarreal presenta siete novedades en su alineación con respecto al partido del pasado jueves en Oviedo ante un Celta de Vigo al que regresan a su once inicial Óscar Mingueza y el delantero Borja Iglesias.
El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, ha apostado por Arnau Tenas; Freeman, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.
Por su parte, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, ha formado con Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Hugo Sotelo, Moriba, Carreira; Pablo Durán, Borja Iglesias y Hugo Álvarez. EFE
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