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26-33. Un imperial Mateus impulsa al Nava hacia la permanencia

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Guadalajara, 26 abr (EFE).- Una actuación estelar del guardameta carioca Mateus Cristian Nascimiento Martins, con 17 formidables paradas y un 41% de efectividad bajo palos, da oxígeno a Viveros Herol BM Nava para amarrar la permanencia en Asobal y destierra virtualmente al SANICENTRO BM Guadalajara a la División de Plata.

Como viene siendo habitual en el David Santamaría, al SANICENTRO BM Guadalajara le tocó remar contracorriente tras encajar un 0-2 en un suspiro.

El lateral morado Ahmed El Khouga emprendió una de sus tardes de inspiración, tras marcar 3 goles en los primeros compases del encuentro, pero el egipcio se vio demasiado solo en la anotación y a la postre su buena actuación no resultó suficiente.

No fue hasta mediado el primer período cuando los morados igualaron el marcador (6-6) tras un gran esfuerzo que resultó infructuoso, ya que Viveros Herol BM Nava escapó de nuevo en el luminoso, llegando a alcanzar una renta máxima de 5 goles (10-15). Merced a las intervenciones de Mateus, imperial en la portería de la escuadra segoviana.

Para fortuna de los alcarreños, su cancerbero Nico García, con ayuda de los postes, contribuyó a que la diferencia no fuese mayor. El Guadalajara pasó el último parcial sin anotar, hasta que en el segundo final de la primera mitad Catalina Falcón lograse un gol de bella factura que dejó el resultado parcial en 11-15.

En la reanudación Nava amplió su ventaja, aprovechando las prisas y la ansiedad de su adversario, sabedores de que hoy sólo les servía la victoria para optar a la permanencia.

En un estirón de los visitantes, tres goles desde larga distancia de Joao Bandeira ponían la ventaja máxima en el marcador, que alcanzó los 8 goles (20-28). Guadalajara se dejaba la piel en cada opción de lanzamiento en ataque, pero Mateus seguía a lo suyo bajo palos y, además, la defensa morada daba demasiadas facilidades al rival.

Sólo El Khouga hallaba puerta, completamente desatado. Los alcarreños cometían demasiados errores en el pase y en el tiro, mientras Nava jugaba con inteligencia cada ataque, martilleando la meta ahora defendida por Jorge Blanco.

Con más corazón que estrategia, el BM Guadalajara se agarraba al parquet, tratando de tener a la vista a su rival y tratar de alcanzarlo. Entonces volvían a errar y su rival volvía a tomar distancia.

El conjunto dirigido por Carlos Villagrán se agarra con fuerza a la categoría, mientras que SANICENTRO BM Guadalajara se despide virtualmente de ella.

FICHA TÉCNICA

26 - SANICENTRO BM Guadalajara (11+15): Nico García (Jorge); Marcos Dorado (2), Joan Blanco (2), Gustavo de Andrade (1) Ahmed El Khouga (8), José Luis Román (1) y Santi Simón (4, 2p), siete inicial; Chiuffa (5, 3p), Diego Vera (0), Juan Jodar (0), Falcon (2), Martín Ganuza (1, 1p), López Boyarizo (0) y Velasco (0).

33 – VIVEROS HEROL BM NAVA (15+18): Mateus (Patotski); Ahumada (4), Oscar Marugán (3, 2p), Gonzalo Carró (0), Joao Bandeira (5), Pablo Herranz García (3) y Roca (3), siete inicial; Edu Reig (2), Alfredo Otero (0), Josu Arzoz (1), Javier Carrión (4), Baptista (2), David Fernández (4) y Da Silva (2).

Parciales cada cinco minutos: 1-2, 4-6, 6-7, 7-10, 10-12, 11-15 (descanso), 13-18, 15-22, 18-23, 20-27, 23-30, 26-33.

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda. Excluyeron a Dorado y Jodar por el SANICENTRO BM Guadalajara, y a Bandeira y Carró Castro por el Viveros Herol BM Nava.

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada nº 26 de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 2025-26, disputado en el Municipal David Santamaría, ante 1.463 espectadores.EFE

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