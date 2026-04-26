Los frescos de Goya de la ermita de San Antonio volverán a lucir tras un año de obras

Cristina Lladó

Madrid, 26 abr (EFE).- La ermita de San Antonio de la Florida en Madrid, decorada con frescos de Francisco de Goya y donde está enterrado el pintor, está a punto de volver a abrir sus puertas tras una intervención de Patrimonio Nacional para restaurar los tejados y mejorar la iluminación.

Desde marzo de 2025, la ermita ha estado cerrada al público y totalmente cubierta por una estructura protectora que ha permitido acometer una rehabilitación integral del tejado, los cerramientos, la iluminación y la climatización como parte de un proyecto de mejora energética financiado por la Unión Europea.

En total han sido 13 meses de trabajos, casi el doble de lo originalmente previsto, y unos 2,1 millones de euros, ligeramente por encima de lo calculado, que según el cartel que luce en la puerta era de más de 2,08 millones.

“La obras ya están prácticamente terminadas a falta de arreglos finales y limpieza”, explica a EFE la jefa del Área de Instalaciones de Patrimonio Nacional, Paula Arenas, quien señala que la intención es reabrirla al público a mediados de junio, para la fiesta del santo.

“Va a lucir preciosa y mucho más luminosa que antes”, dice con orgullo y consciente de que la mayor parte de la actuaciones han sido “invisibles”: cubierta nueva, ventanas nuevas, instalación de un moderno sistema de climatización y una nueva iluminación con led.

La anterior iluminación era fluorescente, que da una luz muy fría y resalta los colores fríos como el azul o el verde, pero desdibuja los cálidos como el rojo o amarillo.

No ha sido fácil, pero a base de muchas pruebas y de muchas tortícolis de los técnicos que se han pasado días mirando los techos, se ha conseguido que los focos no provoquen ninguna sombra y que los colores de los frescos de Goya se vean “tal y como los pintó”.

Además, se ha cambiado el color de las paredes y detalles arquitectónicos de la capilla a un color más claro y luminoso.

El otro gran cambio ha sido la rehabilitación del tejado de plomo, que estaba en “una situación muy degradada”, explica Andrea San Valentín, técnico del Departamento de Arquitectura de Patrimonio Nacional y una de las responsables de las obras.

“Goteras no ha habido, pero sí que estaba en mal estado. Había muchos parches, en parte porque se habían robado planchas originales de plomo que se sustituyeron por zinc”.

Para rehacer el tejado era necesario levantarlo, y ahí llegaron las primeras angustias.

Los documentos relativos a la construcción decían que estaba apoyado sobre cerchas de madera “y mover una cercha de madera sin dar golpes ”, lo que probablemente afectaría a los frescos.

Para alivio de todos, resultó estar apoyado sobre finos tabiques palomeros, hechos de ladrillo que no presentaron ningún problema.

A la hora de colocar los nuevos paneles de plomo resurgieron los miedos ya que las placas de plomo nuevas se adaptan a la estructura con el método del “bateado, a golpes”, precisa San Valentín.

Así que las placas fueron bateadas abajo y subidas al techado ya moldeadas y sólo a falta del ajustado final y el engatillado, para lo que era necesario “dar pequeños golpecitos”.

Para asegurarse de que la obra de Goya no sufría lo más mínimo colocaron hasta cuatro sensores de vibración y a una persona dentro de la ermita que controlaba la situación.

“Nada, no ha pasado absolutamente nada. Los frescos están exactamente como estaban, en perfectas condiciones”, dice con cierto orgullo.

Una vez finalizados el techado y la iluminación, se ha acometido la climatización de las salas periféricas con un moderno sistema que permite controlar temperatura y humedad y se han restaurado las ventanas de maderas y colocado cristales de climalit.

A lo largo de las próximas semanas se concluirán algunos arreglos y se limpiará la capilla para que luzca en todo su esplendor el 13 de junio, día de San Antonio, cuando los solteros y solteras de Madrid podrán volver a poner sus manos sobre los alfileres del santo para saber cuántos pretendientes tendrán ese año. EFE

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