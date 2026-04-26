Junts ve una "operación de propaganda" el nuevo plan de choque del Govern en dependencia

Barcelona, 26 abr (EFE).- La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha tachado este domingo de "operación de propaganda" el nuevo plan de choque del Govern para reducir las listas de espera de la dependencia anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"La operación de propaganda continúa para hacer ver que el gobierno 'de todos' funciona, para tapar la falta de liderazgo", ha escrito en un mensaje en la red social X.

Para Sales, en los últimos dos años se ha visto que "quien decía que garantizaría buena gestión ha fracasado", como cree que ponen de manifiesto las "quejas" de los docentes, los médicos, los agricultores, los pescadores, los autónomos y los jóvenes.

Todo ello, ha continuado la dirigente de Junts, con unos "presupuestos retirados y una desnacionalización sin precedentes, con la lengua como principal afectada".

"Aquí, el único 'tapón que se tiene que desbloquear' es el que hacen ellos. Cataluña no va bien, ¡y lo saben!", ha concluido.

Sales citaba así las palabras de Illa, que ha explicado que este martes el Govern aprobará un decreto ley para quitar el "tapón" en las listas de espera con un primer paquete de medidas para reformar la atención de la dependencia. EFE