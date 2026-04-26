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Jacinto Antón: "La vida a veces no da respuestas, pero los libros siempre están ahí"

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Lara Malvesí

Barcelona, 26 abr (EFE).- El escritor y veterano periodista cultural Jacinto Antón, que acaba de publicar su tercer recopilatorio de artículos, 'Sirenas, leones y otros encuentros inesperados' (Salamandra), ha confesado sus dificultades para entender "a los que no leen", pues él no podría "imaginar" su existencia sin libros.

"La vida a veces no da respuestas, pero los libros siempre están ahí", explica sobre un asidero, el de la literatura, especialmente la de viajes y aventuras, que le ha dado razón de ser y una voz propia en sus artículos para el diario El País desde hace décadas.

Siendo un niño, influido por la educación sentimental de los clásicos de la literatura universal, Antón aprendió a encontrar "refugio" en los libros, incluso en aquellos a los que se acerca principalmente por trabajo y que casi siempre le acaban enriqueciendo.

"Yo siempre digo que hacer periodismo cultural es como tener una beca que te permite seguir aprendiendo y conocer a gente, como mínimo, interesante. Y eso no es algo que les pueda ocurrir, por ejemplo, a los que tratan solamente con políticos", ha reflexionado.

Como buen periodista cultural, su mesa de trabajo es algo así como un fuerte construido por montañas de libros que le "protegen" pero también lo proveen de herramientas para salir "ahí fuera" bien armado con lo aprendido y disfrutado.

El periodista reconoce que los libros también forman barricadas en su casa, donde vive "amenazado" por no hacer limpieza de un arsenal de lectura que incluso ha empezado a esconder en los armarios de los hijos que ya se fueron de casa.

"Intento ganar tiempo, muevo libros de aquí para allá", reconoce sobre sus "trampas" para no enfrentarse a la limpia de ejemplares que impone la finitud del espacio físico.

De espíritu aventurero, Jacinto Antón asegura entrar en las librerías "como un explorador" a la caza de algún tema sobre el que no sabe nada pero que ansía conquistar.

Sus artículos están cargados de referencias a otros libros, de nombres de autores y figuras de la historia con los que poco a poco ha ido componiendo el universo "antoniano" que conocen y reconocen sus lectores en cada crónica.

Antón sabe que los lectores disfrutan con las "pistas" que deja en el texto con referencias a otras fuentes y libros. Porque "siempre hay más libros", advierte.

En su último recopilatorio hay "hilo conductor" gracias, entre otros aspectos, a que muchos artículos giran en torno a sus "obsesiones", asuntos como la naturaleza, los animales, los nazis o los lores ingleses.

"De hecho, me sorprende que no sean obsesiones que tenga todo el mundo. La naturaleza es de lo más interesante. Y luego, por ejemplo, los nazis, es que es el momento de máxima maldad de la historia de la humanidad", apunta el autor, capaz de reflexionar evocando a Ray Bradbury o la batalla de Stalingrado al tiempo que describe un día junto a una charca de ranas del Montseny (Barcelona).

Figuras legendarias como el conde Almásy, Lawrence de Arabia o Patrick Leigh Fermor conviven con pioneros de la aviación, exploradores polares, héroes olvidados, animales fascinantes y personajes excéntricos que atraviesan desiertos, mares, selvas, cielos y bibliotecas.

Y, después, claro está, los viajes. Viajes que le han llevado a acumular experiencias y conocer a aventureros, naturalistas o cronistas, como su admirada escritora británica Jan Morris, a la que dedica una pieza en el libro.

El "juego" con el lector en cada pieza pasa por buscar su identificación con el autor, comenzando la historia en primera persona, habitualmente en coyunturas llenas de humor o incluso algo ridículas.

"Les hablo desde una voz que no es impostada, que baja a tierra y que tiene una mirada muy autoirónica", señala.

Sobre su modus operandi, cuenta que "en origen, siempre hay un viaje, un libro o una historia que me llama la atención y a partir de ahí empiezas a profundizar y a documentarte", cuenta el periodista, capaz de leerse "cinco o seis libros" para cerrar un texto.

En el prólogo asegura que su última tanda de artículos es más "romántica  o sentimental", rasgos que achaca "quizá a la edad".

"La vida te va suavizando. Con la experiencia tienes un punto de vista más humano sobre las cosas. Eso sí, he intentado no caer en el sentimentalismo ni la cursilería", asegura.

'Pilotos, caimanes y otras aventuras extraordinarias' (2009) y 'Héroes, aventureros y cobardes' (2013) preceden a este último libro del ganador en 2009 de la primera edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural que concede el Ministerio de Cultura. EFE

(Foto)

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