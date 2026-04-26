Espana agencias

Galbiati: Hemos pagado cara la experiencia del Barcelona

Guardar

Vitoria, 26 abr (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, lamentó la derrota ante el Barcelona y destacó que pagaron cara la experiencia de su rival y que sus jugadores necesitan entender que ese es el nivel de los partidos a partir de ahora.

“El Barcelona ha entendido cómo jugar este partido, que me ha recordado a un partido de playoff”, expuso en rueda de prensa. “Necesitamos aprender de los errores”, incidió y puso el foco en las tres pérdidas que tuvo su equipo en momentos clave. “Tuvimos muchos errores no forzados del rival. Un equipo que quiere hacer algo especial esta temporada no puede empezar el partido así”, señaló el italiano.

Paolo Galbiati, muy molesto en sus declaraciones, explicó que el problema de los malos inicios es de toda la temporada. “Hemos empezado 40 partidos mal y luego hemos tenido carácter para ganar algunos y otros no”, recordó.

“Hoy el Barça ha jugado un partido de playoff con seis jugadores y alguno no ha entendido esto”, remarcó.

Reconoció que Shengelia les hizo daño por la línea de fondo por fallos de concentración y sobre el tiro libre que lanzó a fallar Tim Luwawu-Cabarrot con diez segundos por delante, explicó que fue una decisión suya porque vio “una oportunidad de poder coger el rebote ofensivo” y lo respetó.

“Si queremos hacer un playoff importante necesitamos jugar 40 minutos duro, es la lección más grande que tenemos que aprender hoy”, indicó.

“Es una derrota importante porque hemos perdido una gran ocasión para ir a por la segunda posición”, consideró Galbiati. EFE

jd/og

Últimas Noticias

Albares inicia una gira para reforzar las relaciones con América Latina y el Caribe

Infobae

Simeone, pendiente de Julián Alvarez, Hancko, Lookman y Giménez

Infobae

Maté: "No esperaba lograr tanta ventaja"

Infobae

1-2. El Club de Campo frustra el sueño del Sanse y conquista su vigésima Copa de la Reina

Infobae

Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia

Illa anuncia la creación del Pla Cura como "cambio de modelo" del sistema de dependencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

Pedro Sánchez reactiva la campaña del PSOE en Andalucía exprimiendo la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox: “Consejos vendo y para mí no tengo”

Pedro Sánchez y Feijóo condenan el ataque a Trump: “La violencia nunca es el camino”

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’