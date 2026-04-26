Galbiati: Hemos pagado cara la experiencia del Barcelona

Vitoria, 26 abr (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, lamentó la derrota ante el Barcelona y destacó que pagaron cara la experiencia de su rival y que sus jugadores necesitan entender que ese es el nivel de los partidos a partir de ahora.

“El Barcelona ha entendido cómo jugar este partido, que me ha recordado a un partido de playoff”, expuso en rueda de prensa. “Necesitamos aprender de los errores”, incidió y puso el foco en las tres pérdidas que tuvo su equipo en momentos clave. “Tuvimos muchos errores no forzados del rival. Un equipo que quiere hacer algo especial esta temporada no puede empezar el partido así”, señaló el italiano.

Paolo Galbiati, muy molesto en sus declaraciones, explicó que el problema de los malos inicios es de toda la temporada. “Hemos empezado 40 partidos mal y luego hemos tenido carácter para ganar algunos y otros no”, recordó.

“Hoy el Barça ha jugado un partido de playoff con seis jugadores y alguno no ha entendido esto”, remarcó.

Reconoció que Shengelia les hizo daño por la línea de fondo por fallos de concentración y sobre el tiro libre que lanzó a fallar Tim Luwawu-Cabarrot con diez segundos por delante, explicó que fue una decisión suya porque vio “una oportunidad de poder coger el rebote ofensivo” y lo respetó.

“Si queremos hacer un playoff importante necesitamos jugar 40 minutos duro, es la lección más grande que tenemos que aprender hoy”, indicó.

“Es una derrota importante porque hemos perdido una gran ocasión para ir a por la segunda posición”, consideró Galbiati. EFE

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