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El suizo Scharer y equipo arbitral español dirigirán el PSG-Bayern

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Madrid, 26 abr (EFE).- El suizo Sandro Scharer, que contará con un equipo arbitral íntegramente español, ha sido designado para dirigir este martes el encuentro PSG-Bayern Múnich, correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Scharer contará con Ángel Nevado y Guadalupe Porras como jueces de línea, Jesús Gil Manzano será el cuarto árbitro, y en el VAR estarán Carlos del Cerro Grande y Guillermo Cuadra Fernández.

El colegiado helvético, de 37 años e internacional desde 2015, ha dirigido, entre otros encuentros, la Supercopa de Europa de 2024 en la que el Real Madrid venció al Atalanta por 2-0 y la final de la Liga de Nacional 2015 en la que Portugal superó a España tras la tanda de penaltis. EFE

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