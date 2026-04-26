El PP registra una queja en el Congreso por "acusaciones falsas e insultos" del Gobierno

Madrid, 26 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha remitido un escrito de queja a la Mesa parlamentaria para acusar al grupo socialista y al Gobierno de haber llevado a cabo "mentiras, acusaciones falsas, interrupciones e insultos" en el último pleno.

En el documento, fechado el viernes y facilitado a la prensa este domingo, Muñoz recuerda que el grupo del PSOE presentó dos quejas en octubre y otra en febrero por esos mismos motivos, mentiras, acusaciones falsas, interrupciones e insultos, dirigidas al grupo del PP.

Por eso ahora, explica Muñoz, es ella quien lo hace a la inversa, basándose en las actas del pleno del 21 y 22 de abril, la cual incluye "mentiras evidentes", como cuando la socialista Carmen Castilla dijo que el PP había votado en contra de la revalorización de las pensiones, o como cuando el ministro Óscar Puente señaló que su antecesora Ana Pastor "no pisó el Parlamento" para dar explicaciones sobre el accidente de Angrois, cuando compareció en una comisión.

Como acusaciones falsas, ha apuntado a las de otro ministro, Félix Bolaños, sobre que las personas en situación irregular no tendrán derecho a ninguna atención ni a servicios, tras los pactos entre Vox y el PP, o las del titular de Exteriores, José Manuel Albares, preguntándoles cuándo van a condenar la violencia de Israel.

Muñoz se queja también por varias interrupciones de la sesión por parte de diputados socialistas, reflejadas en el acta, así como, en cuanto a insultos, indica que Puente calificó de ruin y miserable en tres ocasiones a una diputada del PP.

La portavoz parlamentaria del PP solicita a la Mesa que se dé traslado de su queja a la dirección del grupo socialista, para que sus miembros eviten esas mentiras, acusaciones falsas, interrupciones e insultos, y también pide la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debido a que "se encuentra relacionada con una presunta trama de gravísima corrupción", ya que ha tenido que declarar como testigo en un juicio del caso Koldo. EFE