Desalojan varias viviendas por el incendio en una planta de reciclaje de Onda (Castellón)

Castellón, 26 abr (EFE).- Bomberos del Consorcio provincial de Castellón trabajan este domingo por la tarde para extinguir un incendio declarado en la planta de reciclaje de Onda (Castellón), cuya evolución ha obligado al desalojo preventivo de diversas viviendas en la partida Bovalar por posible afección de humo.

El incendio, que ha comenzado sobre las 17:40 horas y ha generado una gran columna de humo, está "bastante desarrollado" y ha afectado a parte del material de recicle de la planta, ubicada en la partida Regall de L'Avellar, según han informado fuentes del Consorcio provincial.

Desde el Consorcio han explicado que el incendio está en principio contenido dentro de las instalaciones de la planta de reciclaje y que se ha procedido al desalojo de viviendas de manera preventiva por si el viento llevaba la densa columna de humo cerca de las mismas.

Los medios movilizados para extinguir el incendio eran, dos horas después del comienzo, siete dotaciones de los parques de la Plana Baixa, Espadà Millars y Baixa Maestrat, dos camiones nodriza articulado con capacidad para 35.000 litros, así como dos unidades de mando y una unidad de jefatura del consorcio.

También se ha movilizado a tres unidades de los bomberos forestales de la Generalitat para vigilar la zona de vegetación próxima al incendio, y se ha desplazado una ambulancia hasta la sede de esta empresa pública encargada del tratamiento y gestión de los residuos urbanos de la zona centro de la provincia de Castellón. EFE