2-1. Remontada de Osasuna en el descuento ante el Sevilla

Pamplona, 26 abr (EFE).- Un gol en el minuto 100 de Catena culminó este domingo la remontada de Osasuna ante el Sevilla en El Sadar (2-1).

El encuentro arrancó con muchas imprecisiones y un ritmo caótico, marcado por la temprana amarilla a Suazo que condicionó al Sevilla. Los locales dominaron la posesión sin generar peligro, mientras Osasuna tampoco estuvo acertado en ataque antes del descanso, al que se llegó con pocas ocasiones y muchas dudas.

En la reanudación Osasuna mejoró su actitud y volcó su juego ofensivo, aunque fue el Sevilla quien golpeó primero con un cabezazo de Maupay. Los rojillos reaccionaron con el empate de Raúl García y, ya en el minuto 100, Catena firmó el gol de la victoria con un cabezazo que desató la euforia en El Sadar. EFE

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