0-4. El Andorra, imparable, humilla al Leganés e 'incendia' Butarque

Leganés (Madrid), 26 abr (EFE).- El Andorra dio continuidad a la versión arrolladora que viene exhibiendo en las últimas semanas e hizo pesca de arrastre en las aguas revueltas de Butarque, pasando por encima de un Leganés falto de confianza que no es capaz de sacar la cabeza de la parte baja de la tabla (0-4).

Llegaba el cuadro visitante en un momento óptimo de la temporada, con cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco duelos, desvestido ya de los agobios de la pelea por la salvación y con una nueva ilusión, la de engancharse a la promoción de ascenso. Un contexto que contrastaba con el del rival, que parece adicto al sufrimiento.

Necesitados pues ambos de los puntos por diferentes motivos, arrancó el choque con alternativas. Asustó primero el Andorra, con un tiro desde la frontal de Diego Alende que obligó a una buena intervención de Juan Soriano. Y respondieron los locales con dos acciones similares, una internada por banda izquierda y otra por la derecha que acabaron con un remate al lateral de la red de Luis Henriques de Barros 'Duk' y otro a bocajarro de Óscar Plano que salió centrado para alivio de Jesús Owono.

Bajó a partir de ahí el ritmo en ambas áreas hasta que el cuadro visitante apretó en los instantes previos al descanso. Y sacó provecho de ello gracias al dinamismo de sus atacantes, que movieron muy bien el esférico en los metros finales para desconcierto de la zaga local, con Marc Cardona como ejecutor final.

Falló en su primer intento cruzando el balón en exceso pero en el segundo, tras recibir una buena entrega de Daniel Villahermosa, superó al arquero rival con un toque sutil para adelantar a los suyos.

Se esperaba una reacción del anfitrión en la segunda mitad, pero lo que llegó fue su hundimiento definitivo. A los diez minutos de la reanudación, Efe Akman evitó que la pelota saliera por la línea de fondo, la entregó atrás a Marc Domenech y este sirvió el esférico a la media luna para que, llegando desde atrás, Diego Alende rematase con potencia ampliando la renta.

No terminó ahí el castigo del Andorra, que en el minuto 63 marcó el tercero por medio de Josep Cerdá, quien hizo bueno un esférico desviado por Soriano tras un mano a mano con Manu Nieto. Fue la bofetada definitiva para la grada, que harta de la situación y de la imagen de los suyos comenzó a pedir dimisiones en la directiva y a colgar etiquetas de 'mercenarios' durante algunos minutos.

Cuando la cosa se calmó ligeramente, apareció un Leganés más incisivo. Pero era demasiado tarde. Un tiro a un palo de Roberto López tras un barullo en el área y dos grandes intervenciones de Owono a cabezazos de Luis Asué y Amadou Diawara fueron las oportunidades más claras antes de que, a la contra, tras ajustar mal Duk en el fuera de juego, Théo Le Normand transformara el 0-4 definitivo.

- Ficha técnica:

0 - Leganés: Juan Soriano; Leiva (Dani Rodríguez, m.62), Lalo Aguilar, Marvel, Naim; Cissé (Guirao, m.57), Diawara; Duk (Andrés Campos, m.84), Óscar Plano (Roberto López, m.57), Juan Cruz; y Álex Millán (Asué, m.57).

4 - Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso (Molina, m.46), Diego Alende, Martí Vilà; Akman (Bomba, m.67), Marc Domenech, Villahermosa; Nieto (Olabarrieta, m.82), Marc Cardona (Le Normand, m.67) y Cerdá (Minsu, m.67).

Gol: 0-1, m.43: Marc Cardona. 0-2, m.53: Diego Alende. 0-3, m.63: Cerdá. 0-4, m.79: Le Normand.

Árbitro: José Antonio Sánchez (colegio andaluz). Amonestó por el Leganés a Cissé (m.47), Lalo Aguilar (m.61) y Guiao (m.65), y por el Andorra, a Gael Alonso (m.9).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 37 de LALIGA Hypermotion disputado en el estadio de Butarque ante 9.877 espectadores. EFE