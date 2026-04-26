Colo Colo gana y recupera terreno al igualar en puntos con el líder Limache

Santiago de Chile, 26 abr (EFE).- Colo Colo se impuso por 1-2 este domingo en su visita a Universidad de Concepción y llegó a 21 puntos para igualar al líder de la liga chilena Deportes Limache, en la undécima jornada, pero con un partido menos disputado.

Con un gol del delantero argentino Javier Correa, en el minuto 92, los albos terminaron ganando en el estadio Ester Roa Rebolledo un duelo en el que estuvieron a punto de ceder puntos clave para recuperar terreno en la clasificación.

El ariete argentino Maximiliano Romero abrió la cuenta de penal para Colo Colo sobre la media hora de partido, pero el Campanil logró emparejar el marcador con un tanto de Osvaldo González, en el minuto 76.

El equipo dirigido por el técnico argentino Fernando Ortiz tendrá la oportunidad de retomar la cima de la clasificación en solitario, el próximo domingo, cuando dispute el partido reprogramado de la novena fecha ante Coquimbo Unido.

El Cacique será local ante los aurinegros en el estadio Monumental, donde la pasada jornada cayó frente a Palestino lo que le hizo ceder el liderato a los Tomateros.

Limache, sin embargo, no logró consolidar su ventaja en esta jornada y comprometió su dominio al igualar 2-2 con Audax Italiano, el pasado viernes.

Coquimbo también ganó por 1-2 en su visita al colista Unión La Calera para ubicarse octavo con 16 unidades, y tener la opción de superar a Universidad Católica y Universidad de Chile que, con 17 enteros, están quinto y sexto respectivamente. EFE