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Barrios sufre una” lesión muscular” y es baja contra el Arsenal

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Madrid, 26 abr (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, será baja al menos dos semanas por “una lesión muscular en el muslo izquierdo”, sufrida en el duelo de este sábado contra el Athletic Club, con lo que se perderá la eliminatoria de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, cuyo partido de ida es este miércoles en el estadio Metropolitano.

“Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, que se produjo en el transcurso del encuentro que este sábado nos enfrentó al Athletic Club. El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión”, explicó el parte médico del club.

“El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadió el Atlético, que no especifica periodo de recuperación aunque las lesiones musculares exigen como mínimo dos semanas de recuperación, dependiendo del grado de la dolencia, del que no ha informado el club madrileño.

En el minuto 56 fue el percance. En una conducción, presionado por Alejandro Rego en el medio campo, dentro de la pugna, Barrios sintió las molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Combinó con Giuliano Simeone, el extremo argentino le devolvió la pelota y el internacional español asumió la realidad: lanzó el balón fuera para ser atendido sobre el terreno de juego.

Su gesto, entre la frustración, la resignación y la tristeza, delató la dolencia. Todos sus compañeros se acercaron, Diego Simeone se quitó la chaqueta, Alex Baena se aproximó, el médico, Óscar Celada, entró al campo… La agitación describió la preocupación de todos en torno a su compañero, tan fundamental en el esquema rojiblanco y tan castigado por las lesiones en los últimos dos meses y medio, casi todos de baja.

Barrios indicó al doctor el lugar de la molestia, se levantó, abandonó el campo por su propio pie, mirada al frente, con el pensamiento en la lesión y en todo lo que se podía perder, justo cuando viene un tramo de competición con tantos alicientes con la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal, en la que le aguardaba un papel crucial en las alineaciones del técnico argentino, que lo preparaba para ello

Con ese objetivo, después de haber jugado apenas un encuentro de los anteriores 18 por dos lesiones musculares durante los dos últimos meses y medio (la primera, el 5 de febrero, le dejó fuera de ocho choques; la segunda, el 12 de marzo, de otros nueve), primero jugó media hora contra el Elche, el pasado miércoles. El primer paso.

Después, este sábado, entró como titular. El segundo para llegar con ritmo al Arsenal, hasta que sucedieron las molestias musculares. Probablemente iba a ser cambiado a la hora de juego, tras levantar el 0-1 en contra.

Barrios se sintió bien en el partido hasta entonces. Su tramo inicial del segundo tiempo fue de alta intensidad y nivel, como motor también de los dos goles en un margen de cuatro minutos y medio en el 49 y el 53 con el que el Atlético levantó el 0-1 de Aitor Paredes y encauzó el triunfo con una remontada, que finalmente, ya sin él sobre el terreno, terminó con 3-2 para el conjunto de Diego Simeone.

“Son momentos difíciles que tendrá que atravesar. La vida siempre nos pone dificultades, a él se las está poniendo desde sus lesiones y habrá que sacar aprendizaje puro para la temporada que viene y todo el tiempo de temporada que resta ahora", valoró Diego Simeone, su entrenador, al término del duelo con el Athletic Club.

“Al final, todos sabemos que Pablo para nosotros es un jugador súper importante, que viene de una recaída de la lesión de hace unos meses. Pablo es un amigo, me duele verle así, porque también he pasado por eso a principios de año, sé lo que se siente y encima es un jugador que se cuida al cien por cien. Son cosas de fútbol. Esperemos que sea lo menos posible”, afirmó su compañero Álex Baena. EFE

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