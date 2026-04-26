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Imanol Arias cumple 70 años, recién casado y a punto de ser abuelo por primera vez: el lado más íntimo del actor de ‘Cuéntame’, enamorado de su cuarta esposa

El actor llega a los 70 años en una de sus etapas de mayor plenitud personal, sobre todo en el ámbito familiar

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Imanol Arias cumple 70 años (Europa Press)
Imanol Arias cumple 70 años. (Europa Press)

El actor Imanol Arias celebra este domingo 26 de abril su 70 cumpleaños, afrontando una nueva etapa en su vida, marcada por la reciente boda con Nélida Grajales y el inminente nacimiento de su primer nieto. Este doble acontecimiento personal ha situado al intérprete de Cuéntame cómo pasó en uno de sus momentos más plenos.

Imanol Arias formalizó su matrimonio con Nélida Grajales en una ceremonia privada y, al mismo tiempo, su hijo mayor, Jon Arias, está esperando un hijo con la actriz Alba Ribas. De este modo, Arias será abuelo por primera vez muy pronto, lo que ha llenado de entusiasmo y alegría personal esta etapa del actor.

El enlace entre Imanol Arias y Nélida Grajales se celebró en enero, en un entorno reservado solo para el círculo más próximo de ambos. Esta ha sido la cuarta boda para Arias, quien explicó a El Correo Vasco cómo surgió su relación actual: “Nos encontramos un día nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este (Uruguay). Y me la volví a encontrar en la calle porque éramos vecinos en Buenos Aires. Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”.

Imanol Arias y su mujer, Nélida Grajales. (Europa Press)
Imanol Arias y su mujer, Nélida Grajales. (Europa Press)

La mujer de Imanol Arias

Nélida Inés Grajales se ha consolidado profesionalmente en Argentina como jurista y gestora. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de La Plata y ha ocupado puestos de responsabilidad en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación argentina, donde ejerció como asesora entre 2013 y 2021. Ha trabajado como administradora de recursos en el sector hotelero de Mar del Plata y, en la actualidad, desarrolla su labor en la industria cárnica, especialmente dedicada a la raza bovina Angus.

Sobre la convivencia y la experiencia compartida con Grajales, Arias relató en el citado medio: “Su anterior marido era un gran ganadero. No sabes la carne que tengo en casa... Ahora está analizando la diferencia entre la chuleta nuestra y la carne argentina. Estaremos en Bilbao y San Sebastián recorriendo restaurantes”.

Imanol Arias y su mujer Nélida Grajales. (Europa Press)
Imanol Arias y su mujer Nélida Grajales. (Europa Press)

Este nuevo matrimonio tiene raíces en una relación previa de amistad y conocimiento mutuo, ya que el romance comenzó hace poco más de un año, aunque ambos se conocían desde hace tiempo. Fue en Buenos Aires, de donde Grajales es originaria, donde coincidieron a inicios de 2024, cuando Arias se encontraba de gira con la obra Mejor no decirlo, compartiendo escenario entonces con Mercedes Morán en Latinoamérica y posteriormente con María Barranco en España.

Los otros matrimonios de Imanol Arias

Imanol Arias afronta esta nueva paternidad en calidad de abuelo en la mejor sintonía con su entorno familiar. Su primer matrimonio fue con Socorro Anadón, celebrado en 1980 y finalizado en 1983, y de su posterior y extensa convivencia con Pastora Vega nacieron sus dos hijos, Jon y Daniel Arias.

La relación con Vega, que se prolongó durante más de 25 años, terminó en 2009, pero ambos han mantenido una relación cordial y cercana, como atestiguan sus apariciones compartidas en actos familiares. La tercera esposa de Arias fue Irene Meritxell, con quien contrajo matrimonio en 2017 y de quien se separó en 2021.

Alba Ribas y Jon Arias esperan su primer hijo (Instagram)
Alba Ribas y Jon Arias esperan su primer hijo. (Instagram)

Imanol Arias será abuelo

La llegada del primer nieto de Arias y Vega se producirá en 2026 con la paternidad de Jon Arias, quien mantiene una relación con la actriz Alba Ribas, que está compartiendo en redes sociales su proceso de gestación. Jon Arias, que cumplirá 39 años en 2026, ha seguido la estela artística de sus progenitores, tanto en el mundo audiovisual como en el musical.

Promo del último capítulo de "Cuéntame".

A nivel personal, Imanol Arias ha compartido también en una entrevista con Esquire cómo se está preparando para ser abuelo: “Los domingos preparo comida para los futuros padres, los hincho a comer y me busco cosas por ahí… Tengo que ejercer de abuelo y me parece una etapa estupenda. Además, a esta edad se te tranquiliza el ritmo: ahora estoy a tope por lo del teatro, pero luego vuelven esos calendarios de viernes-sábado-domingo, o jueves-viernes-sábado, y en general tendré margen para disfrutarlo”.

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