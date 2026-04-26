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Lisci: “Ahora tenemos que pisar el acelerador”

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Pamplona, 26 abr (EFE).- El entrenador de Osasuna, el italiano Alessio Lisci, señaló tras la victoria ante el Sevilla y alcanzar los 42 puntos, que deben “pisar el acelerador” para centrarse en el sueño de clasificarse para competición europea en las cinco últimas jornadas.

“El trabajo nunca miente, al final las cosas salen. Evidentemente, hoy han salido muy tarde. Era muy difícil, hemos conseguido seguir el hilo casi todo el partido. En el minuto 60 lo hemos perdido, ahí nos han metido gol. Era un partido de paciencia”, analizó el míster italiano lo sucedido en El Sadar.

Lisci pidió darle “mucho valor” a cerrar la permanencia de manera virtual, en una temporada compleja en la que han ido de menos a más hasta llegar a esta situación, con Europa como nuevo objetivo.

“Tenemos la suerte de empatar pronto y eso nos permite ese punch. Realmente no sabemos por lo que estamos jugando, porque si perdemos estaríamos en la pelea por eludir el descenso. Cada fin de semana juegan con un equipo que está arriba o en descenso. Está siendo muy difícil competir este año”, continuó.

El técnico italiano pidió “recrear el ambiente vivido ante el Real Madrid el próximo sábado recibiendo al Barcelona”, después de “disfrutar mucho lo conseguido en el día de hoy”. EFE

le/arh

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