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Gerard Moreno y Pépé ponen en ventaja al Villarreal ante el Celta (2-0)

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Vila-real (Castellón), 26 abr (EFE).- Un tempranero gol de penalti de Gerard Moreno y otro de Pépé antes de la media hora permiten al Villarreal marcharse al descanso con una clara ventaja ante un Celta de Vigo excesivamente frágil en defensa.

El partido se le puso de cara al conjunto castellonense antes del primer minuto tras un penalti sobre Moleiro que transformó Gerard Moreno.

El Celta se adueñó del balón, pero fue el equipo de Marcelino, cómodo con espacios, el que volvió a golpear, esta vez por medio de Pépé en una acción en la que sorprendió a la zaga viguesa. EFE

pvb/arh

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