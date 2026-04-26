El Real Madrid se deja dos puntos en el descuento y reabre la lucha por el segundo puesto

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- El Real Madrid, ya sin opciones matemáticas de pelear por el título liguero, se dejó este domingo dos puntos en el minuto 101 ante el DUX (1-1), resultado que reabre la lucha por el segundo puesto, con la Real Sociedad en la carrera tras su victoria ante el Madrid CFF (2-0).

El encuentro se le puso pronto de cara al conjunto blanco, que el pasado miércoles vio cómo el Barcelona sentenciaba su undécima Liga tras imponerse en el derbi catalán (1-4). Con el único objetivo ya de asegurar la segunda plaza, el equipo de Pau Quesada se adelantó a los cuatro minutos con un tanto de la colombiana Linda Caicedo, tras una gran acción de Alba Redondo.

El guion parecía controlado para el Real Madrid, en una tarde marcada además por el regreso de la portera Merle Frohms al once tras superar una grave lesión de rodilla. Sin embargo, cuando el triunfo parecía asegurado, apareció Annelie Leitner en el minuto 101 para rescatar un punto para el DUX.

El tanto tiene un valor doble para el conjunto riojano, que mantiene cinco puntos de ventaja sobre el descenso que marca el Alhama ElPozo, y castiga a un Real Madrid que ve reducida a solo tres puntos su ventaja sobre la Real Sociedad.

El empate cobra aún más relevancia tras lo ocurrido horas antes en Riazor, donde el Alhama ElPozo también sumó un punto en el tramo final ante el Deportivo (2-2), gracias a un gol de Yaiza Ramos en el minuto 81 que alargaba el sueño de la salvación para el conjunto murciano.

Por su parte, la Real Sociedad no falló y aprovechó el tropiezo blanco para apretar la pelea por la segunda plaza. El conjunto 'txuri-urdin' se impuso al Madrid CFF (2-0) con un gol de Claire Lavogez antes del descanso y otro de Cecilia Marcos en el tiempo añadido.

Así, al conjunto que dirige Arturo Ruiz le valdría con ganar los próximos dos partidos, siempre y cuando el cuadro insular no se deje puntos antes, para certificar el billete a 'Champions'. Además, ese pleno le permitiría mantener la presión hasta el final sobre un Real Madrid cuya ventaja queda reducida a solo tres puntos.

El conjunto insular, por su parte, continúa mostrándose sólido y decidido a agotar sus opciones, cada vez más limitadas, tras imponerse con claridad al Sevilla (3-0) con tres goles en la primera mitad. Con doce puntos aún en juego, la lucha por Europa y por la segunda posición sigue abierta. EFE.

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