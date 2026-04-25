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Soria, tercer hombre de la Liga con más titularidades seguidas: "Voy a por el primero"

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Getafe (Madrid), 25 abr (EFE).- David Soria, portero del Getafe, igualó este sábado, con 184 titularidades consecutivas, a Andoni Zubizarreta, se convirtió en el tercer jugador de la historia de la Liga con más 'onces' seguidos y afirmó, después de perder 0-2 contra el Barcelona, que irá a superar al primero.

Ése no es otro que el ex jugador de la Real Sociedad, Jon Andoni Larrañaga, que sumó 192 titularidades consecutivas. Por delante de Soria también está el portero Luis Miguel Arconada -compañero del anterior en aquella época-, que alcanzó los 188 encuentros seguidos. El portero del Getafe, quiere batir a ambos:

"Orgulloso, mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo. A seguir intentándolo, voy a por el primero; y asuperarlo. Todo va en consecuencia. Cuando llevas tantos partidos seguidos, todo el mundo suma. Al final, compañeros, gente del servicio médico que siempre me ha tenido listo, es algo en tu carrera que se va a quedar ahí y que quiere decir que haces las cosas bien", dijo en Movistar Plus.

Sobre el encuentro ante el Barcelona, dijo que el equipo de Hansi Flick fue más eficaz que el Getafe y destacó que fue una pena que su equipo se marchara al descanso con un gol en el minuto 45 de Fermín.

"A pasar página, estamos haciendo un buen trabajo y a seguir. Una vez conseguido prácticamente el objetivo, que era la permanencia, ahora queremos quedar lo más arriba posible. Hay que seguir ganando partidos y ahora toca el Rayo en casa otra vez".

Además, señaló que seguramente su entrenador, José Bordalás, está "orgulloso" del trabajo que hicieron sus jugadores pese a la derrota y señaló que el Getafe pudo acusar el esfuerzo del choque del pasado miércoles frente a la Real Sociedad.

"Fue un partido muy duro. Los detalles han salido hoy en contra. El míster nos va a dar algún día libre para descansar y afrontar los cinco últimos partidos para intentar acabar lo más arriba posible", finalizó. EFE

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