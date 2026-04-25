El Sanse tumba al Egara en los 'shoot-out' y desafiará al Club de Campo en la final

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 25 abr (EFE).- El Sanse Complutense luchará este domingo por conquistar la primera Copa de la Reina de su historia tras eliminar al vigente campeón, el Club Egara, en la tanda de 'shoot-out' después del 2-2 del tiempo reglamentario, ante el Club de Campo Villa de Madrid, que derrotó a la Unión Deportiva Taburiente (2-1) y buscará su décimo noveno título.

El conjunto complutense, que nunca ha levantado el torneo más antiguo del hockey hierba español, se ha convertido en la gran revelación de esta edición, disputada en las instalaciones del Junior FC de Sant Cugat del Vallès, al destronar al campeón vigente en un duelo que tuvo muy cerca de cerrar antes de la tanda que decidió el encuentro.

Lo evitó Delfina Brea, la jugadora más destacada del Egara, autora de los dos goles de su equipo. El segundo llegó en el minuto 58 y permitió forzar los decisivos 'shoot-out'. En la tanda, el Sanse supo rehacerse del golpe anímico y mostró mayor acierto. El tanto definitivo de Lucía Jiménez certificó una victoria histórica y mantuvo vivo el sueño de lograr su primer título copero.

En la final le espera, sin embargo, el gran dominador del torneo: el Club de Campo Villa de Madrid. El conjunto madrileño suma 18 títulos en 42 ediciones y vuelve a presentarse como gran favorito.

Más allá de los triunfos recientes del Junior (2021), Polo (2023) y Egara (2025), todos logrados tras imponerse precisamente al Club de Campo en la final, la hegemonía del equipo madrileño ha marcado la historia reciente de la competición, algo que volvió a evidenciar este sábado.

El equipo dirigido por Pablo Usoz se adelantó muy pronto ante el Taburiente con un gol de Blanca Pérez en el minuto 2, aunque el conjunto canario respondió con el empate de Raquel Hofmeister.

Antes del descanso, las madrileñas recuperaron la ventaja y, tras la reanudación, gestionaron el resultado con oficio para asegurar una nueva presencia en la final, prevista para las 13:00 horas, donde intentarán recuperar el título dos temporadas después. EFE

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