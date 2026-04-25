PSOE pide que los escolares visiten lugares de memoria para luchar contra el revisionismo

Madrid, 25 abr (EFE).- El PSOE propone que los programas educativos incluyan visitas a lugares de memoria como campos de concentración, cárceles o fosas comunes para que los escolares conozcan mejor cómo fue la represión franquista, para luchar contra el revisionismo histórico y como garantía de no repetición.

El PSOE ha presentado una moción en el Senado relativa al reconocimiento y potenciación de los lugares de memoria democrática como lugares pedagógicos para que los estudiantes conozcan las consecuencias de los movimientos políticos autoritarios.

En su iniciativa, el PSOE considera de gran interés el desarrollo de programas educativos que incluyan la visita a lugares de memoria como instrumento de defensa de la democracia y de garantía de no repetición y urge al Gobierno a suscribir protocolos que faciliten la visita de estudiantes a estos espacios.

Recuerda que la ley de memoria democrática incorpora esta materia al sistema educativo con el objetivo de que las generaciones jóvenes conozcan las consecuencias de la dictadura y para que no incurran en los errores que personas de otras generaciones cometieron en el pasado.

También crea los denominados lugares de memoria -fosas comunes, campos de concentración, cárceles, etc., donde tuvo lugar la represión franquista-. Se trata de espacios didácticos cuya visita por los escolares les permite comprender mucho mejor la verdadera dimensión de las consecuencias del franquismo.

En su moción, el PSOE se refiere en concreto a lugares como el Valle de Cuelgamuros, el presidio del fuerte San Cristóbal de Pamplona o los distintos campos de concentración repartidos por todo el territorio.

Estos lugares -señala el PSOE- son un instrumento didáctico que permite comprender la verdadera dimensión de las consecuencias de los movimientos autoritarios que el revisionismo histórico niega o minimiza su existencia.

Advierte de que las democracias son frágiles y que "jamás debemos dar la democracia por sentada" y alerta de la ola reaccionaria antidemocrática internacional y del revisionismo histórico que justifica o minimiza la existencia y las consecuencias de las dictaduras en España, Francia, Alemania, Argentina, etc.

"Se trata de falsedades que se expanden fundamentalmente a través de las redes sociales, que utilizan algoritmos que favorece los discursos extremistas, influencers que difunden discursos del odio frente aquellos que no profesan su verdad única, etc".

Además, recuerda que una encuesta del CIS de finales de 2025 constata que cerca del 20 % de los jóvenes (18-25 años) considera positiva la dictadura franquista, y casi un 20 % considera que en algunas circunstancias es preferible un sistema autoritario a un sistema democrático. EFE