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Bolaños destaca la voluntad de que haya más catalanes en la justicia e impulsar el uso del catalán

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado la voluntad del Gobierno de que haya más catalanes en la carrera judicial y de impulsar el uso del catalán --además del euskera y el gallego-- en la Justicia.

Lo ha dicho este sábado en una rueda de prensa, en la que ha estado presente el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y en la que ha recordado que estas becas cuentan con una dotación de 18 millones de euros y que están destinadas a opositores a juez, fiscal, abogado del Estado o Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).

Bolaños ha lamentado que el peso de los catalanes en las oposiciones estatales está "muy por debajo" de su peso poblacional, y ha puesto como ejemplo que, a pesar de ser cerca del 20% de la población, solo piden el 7,8% de las Becas Seré.

Ha explicado que se debe a una menor tradición para opositar en funciones públicas en Cataluña, ya que pasa en la "totalidad de las oposiciones", y que dificulta la provisión de plazas judiciales en Cataluña.

Por ello, el Gobierno ha lanzado una campaña específica de estas becas en Cataluña, ya que "es importante que haya un mayor número de opositores catalanes.

CATALÁN

Sobre el uso del catalán en la Justicia, Bolaños ha explicado que la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados "fomentará y mucho que el catalán sea una lengua que se utilice con normalidad en el sistema judicial en Cataluña".

"Como servicio público tiene que ofrecer a la ciudadanía una respuesta a sus problemas, una respuesta a sus derechos y hacerlo, si es posible, en la lengua materna de los ciudadanos que se acercan a la Justicia", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que, más allá de que haya más opositores catalanes, el Gobierno fomentará que los jueces y magistrados que trabajen en Cataluña aprendan catalán, y que hará lo mismo en las comunidades autónomas con lengua propia y oficial.

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