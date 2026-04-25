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Duelo por todo lo bajo

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Granada, 25 abr (EFE).- El Covirán Granada y el MoraBanc Andorra, los dos últimos clasificados de la Liga Endesa, se enfrentan este domingo en el Palacio de los Deportes de Granada en un partido clave para ambos en la pugna por la permanencia.

El Covirán Granada es el colista de la competición con cuatro victorias, por lo que se encuentra a tres partidos ganados de una zona de salvación que marcan el Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos con los mismos siete triunfos que tienen los andorranos, ahora penúltimos por diferencia de puntos.

El equipo dirigido por Arturo Ruiz llega al choque en su mejor momento de la temporada, ya que ha ganado tres de los cuatro últimos encuentros que ha jugado como local, el más reciente el pasado fin de semana con claridad (83-71) ante el Unicaja en el duelo andaluz.

Los granadinos han tenido una reacción tardía, por lo que ahora tienen que ganar prácticamente todos los partidos que les quedan para que sus opciones de permanencia sean reales, aunque ellos sólo piensan en ir semana a semana empezando por el MoraBanc Andorra.

Ruiz tiene problemas de efectivos para el partido, ya que esta semana se ha confirmado la lesión hasta final de temporada del escolta montenegrino Jovan Kljajic y porque no han podido entrenar por diferentes molestias los franceses Jonathan Rousselle y William Howard ni el bosnio Amar Alibegovic, siendo los tres dudas para el choque.

El francés Mehdy Ngouama sí que estará disponible tras faltar a los últimos partidos por lesión, mientras que el Covirán Granada tendrá que completar su citación con algún jugador canterano para cumplir con los cupos nacionales.

El MoraBanc Andorra llega al choque en un mal momento, ya que sólo ha ganado uno de sus seis últimos partidos, que fue en Lugo por 97-99 ante el Río Breogán en su última salida.

Los andorranos vienen de perder en casa por 89-95 ante el UCAM Murcia otro encuentro con ajustado final en el que se mostraron muy críticos con la actuación arbitral.

El técnico croata Zan Tabak tiene para el partido la duda del exterior estadounidense Stan Okoye, una pieza clave en sus esquemas que podría volver a jugar en Granada tras un mes de baja por lesión.

En el partido de la primera vuelta, el MoraBanc se impuso por 86-81 gracias a los 27 puntos y 6 asistencias de Shannon Evans II, pero por aquél entonces los dos equipos tenían entrenadores diferentes respecto a ahora con Joan Plaza en los andorranos y Ramón Díaz para los granadinos. EFE

jag/cb/og

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