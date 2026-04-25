Bolaños asegura desconocer el estado de salud de Pujol: "El lunes lo podremos ver"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que desconoce el estado de salud del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al que la Audiencia Nacional ha citado el próximo lunes a pesar de los informes médicos que acreditan deterioro cognitivo y dificultades de movilidad: "El lunes lo podremos ver".

Lo ha dicho este sábado en una rueda de prensa, en la que ha estado presente el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y en la que ha explicado que es una decisión de la Audiencia Nacional, aunque "por supuesto que habría otras maneras de comprobar el estado de salud".

Por otro lado, preguntado por si el Gobierno cuenta con los votos de Junts para que el Consorcio de Inversiones pactado con ERC salga adelante, ha dicho que no hay dudas de que los "quieran que la inversión en Cataluña sea más rápida y sea más eficaz, apoyarán esta propuesta".