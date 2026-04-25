Quiles (KTM) no da opción a sus rivales y acomete la Q2 con el mejor tiempo en los libres

Jerez de la Frontera, 25 abr (EFE).- El piloto español Máximo Quiles (KTM) no dio opción a sus rivales y ha vuelto a marcar este sábado el mejor tiempo en la segunda jornada de entrenamientos libres de Moto3 del Gran Premio de España de Motociclismo, que se desarrolla desde el viernes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Quiles, que el viernes había sido el mejor en los primeros ensayos libres y después en la práctica oficial, ha anotado un tiempo de 1.56.098, alejado de los cronos de ayer debido al asfalto mojado que se han encontrado los pilotos por la lluvia caída desde la pasada madrugada.

Sin embargo, este registro le sirvió al piloto murciano del equipo de Aspar para mantenerse en la primera posición, que no ha dejado desde que comenzó el Gran Premio de Jerez.

En segundo lugar, se ha situado el español Brian Uriarte (KTM), con 1.56.517; y en la tercera otro hispano, Joel Esteban (KTM), con 1.56.731.

En Moto2, el mejor español ha sido Alonso López (Kalex), en cuarto lugar con 1.54,274, en unos segundos ensayos libres de la categoría intermedia en los que el más rápido ha sido el italiano Tony Arbolino (Kalex), con 1.53.516. EFE

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