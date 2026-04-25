Montero felicita a Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha felicitado este sábado a Álvaro Sánchez Cotrina tras salir elegido como nuevo secretario general del PSOE de Extremadura.
A través de un post publicado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Montero ha expresado que "con tu liderazgo, el PSOE de Extremadura da un paso adelante con unidad, fuerza y proyecto".
Asimismo, la dirigente socialista ha señalado que actualmente, "más que nunca", Extremadura "necesita" del "compromiso firme en la defensa de unos servicios públicos que garanticen derechos y oportunidades para todos, frente al modelo del PP y la ultraderecha".
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