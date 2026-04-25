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La última bala del Real Oviedo ante el Elche que busca su primera victoria como visitante

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Oviedo/Elche (Alicante), 25 abr (EFE).- El Real Oviedo, colista de Primera División, recibe este domingo (Carlos Tartiere, 16:15 horas) a un rival directo como el Elche, en la cuerda floja, a tan solo dos puntos del descenso, en lo que seguramente sea la última bala de los azules en su lucha por la permanencia.

Los carbayones, que a pesar de estar en un buen momento de juego y resultados siguen siendo colistas de Primera División, están a seis puntos de la permanencia y a siete de un Elche que en el partido de ida disputado en el Martínez Valero superó por 1-0 a los asturianos, entonces entrenados por Veljko Paunovic.

Guillermo Almada recupera a Nico Fonseca, titular en el último mes y medio en el centro del campo y baja por sanción ante el Villarreal, así que lo más probable es que sea Colombatto el que vuelva al banquillo y el uruguayo compartirá medular con Kwasi Sibo.

Se esperan rotaciones en el once del Real Oviedo debido al esfuerzo realizado hace tan solo dos días, con Rahim entrando en el lateral izquierdo en detrimento de Javi López y con las dudas de si Costas en el eje de la defensa o Hassan en la banda derecha pueden hacerse un sitio entre los elegidos de Almada.

El Elche, por su parte, llega al duelo del Carlos Tartiere fuera de la zona de descenso, pero con la necesidad de romper de una vez su mala racha a domicilio, ya que es el único equipo de la competición que aún no ha logrado ganar como visitante.

El conjunto ilicitano está ante una gran oportunidad de eliminar a un rival directo como el Oviedo, al que ya venció y de sumar tres puntos que le pueden allanar su camino hacia la permanencia en Primera División.

El técnico del conjunto ilicitano, Eder Sarabia, asegura que su equipo está en un buen momento y reforzado en su confianza tras haber ganado tres de los últimos cuatro partidos, si bien admite que es necesario elevar el listón y la exigencia a domicilio.

El Elche recupera para este compromiso a los centrocampistas Marc Aguado y Grady Diangana, bajas ante el Atlético de Madrid por problemas físicos, por lo que la única ausencia en la convocatoria es la del delantero Adam Boayar.

Sarabia realizará cambios en la alineación con respecto al partido del miércoles en busca de una energía que considera vital en el tramo decisivo del campeonato para sacar los partidos adelante. Bigas y Aguado pueden regresar a la formación inicial, en la que se mantendrá André da Silva como referente ofensivo junto a Rafa Mir o Álvaro Rodríguez.

-- Alineaciones probables:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Fonseca; Ilyas Chaira, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas.

Elche: Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas, Germán Valera; Tete Morente, Febas, Aguado, Neto; André da Silva y Mir o Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano).

Estadio: Carlos Tartiere.

Hora: 16:15. EFE

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pfg/mfc/pvb/sm/igg/og

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