Cubarsí: "Ha sido un partido clave para poner de cara la Liga"

Getafe (Madrid), 25 abr (EFE).- Pau Cubarsí, central del Barcelona, declaró este sábado que el partido frente al Getafe era "clave para poner de cara" la Liga y aseguró que dentro del vestuario no hacen cuentas para lograr el título porque lo que quieren es hacerlo "cuanto antes".

El Barcelona, con goles de Fermín López y Marcus Rashford, gano 0-2 al Getafe y amplía a once la ventaja respecto al Real Madrid a falta de cinco jornadas para concluir el campeonato.

"Estoy muy contento de que el equipo está bien. Ha sido un partido clave para poner de cara a la Liga aunque todavía queda un partido para llevárnosla. Lo que queremos es ganarla cuanto antes, sin echar cuentas, así que vamos a darlo todo para ganar la próxima jornada", dijo Cubarsí en declaraciones a Movistar Plus.

"Yo estoy tranquilo, no quiero ver mucho los números. Quiero trabajar cada día y tener compromiso con el equipo, eso es lo importante", señaló.

El Barcelona sufrió para abrir el marcador en el Coliseum. Lo hizo justo antes del descanso debido a la férrea defensa del Getafe.

"Los equipos van evolucionando y te estudian. Estamos a muerte con la filosofía, reeducando cuatro cosas imprescindibles y creo que estamos a un nivel espectacular en defensa", concluyó. EFE