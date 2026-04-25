Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

Barcelona, 25 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España es un "socio fiable" de la OTAN, tras trascender que el Pentágono planteó en un correo suspender su pertenencia a la organización.

Así se ha pronunciado este sábado en declaraciones a los medios desde Barcelona, donde ha presentado la nueva campaña de las becas "SERÉ" para jóvenes que quieran opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la administración de justicia.

Según Reuters, la administración de Donald Trump planteó suspender a España de su pertenencia a la OTAN en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

Ante ello, Bolaños ha asegurado que en el ejecutivo no tienen "ninguna preocupación" sobre la situación española en la organización.

"Somos un socio fiable y que cumple sus compromisos", ha dicho.

Sin embargo, ha resaltado el Gobierno tiene una "posición" clara en materia exterior que pasa por defender la paz y el multilateralismo.

Bolaños ha vuelto a cargar contra el pacto del PP y Vox en Aragón para investir al popular Jorge Azcón, que considera que "avergüenza" a España porque "vulnera derechos" como en "dictaduras de tres al cuarto".

Según él, PP y Vox desean una España "sometida a los poderosos" y "antigua", frente a las medidas de justicia social, por el clima y la defensa de la paz que ha abanderado el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho.

Bolaños ha afirmado que cuando los socialistas llegaron al Gobierno, en 2018, se encontraron una España "sin voz" en lo internacional y "fracturada".

"No hacíamos nada y no decíamos nada. Éramos una comparsa", ha dicho Bolaños, que ha contrapuesto esa situación a la defensa de "la paz y el multilateralismo" que considera que el Gobierno ha puesto encima de la mesa.

El ministro también se ha posicionado sobre el expediente que Igualdad ha pedido abrir al juez que investiga al exDAO de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual, por unas declaraciones sobre los procedimientos judiciales en casos de violencia machista.

Bolaños ha defendido las medidas de apoyo a las mujeres que se enfrentan a estos procedimientos y se ha desmarcado de las palabras de ese juez, que cargó contras las "ventajas" que, según él, tienen las víctimas. EFE

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