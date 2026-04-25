Espana agencias

Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

Guardar

Barcelona, 25 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que España es un "socio fiable" de la OTAN, tras trascender que el Pentágono planteó en un correo suspender su pertenencia a la organización.

Así se ha pronunciado este sábado en declaraciones a los medios desde Barcelona, donde ha presentado la nueva campaña de las becas "SERÉ" para jóvenes que quieran opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la administración de justicia.

Según Reuters, la administración de Donald Trump planteó suspender a España de su pertenencia a la OTAN en un correo interno del Pentágono por la posición que está teniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán.

 Ante ello, Bolaños ha asegurado que en el ejecutivo no tienen "ninguna preocupación" sobre la situación española en la organización.

"Somos un socio fiable y que cumple sus compromisos", ha dicho.

Sin embargo, ha resaltado el Gobierno tiene una "posición" clara en materia exterior que pasa por defender la paz y el multilateralismo.

Bolaños ha vuelto a cargar contra el pacto del PP y Vox en Aragón para investir al popular Jorge Azcón, que considera que "avergüenza" a España porque "vulnera derechos" como en "dictaduras de tres al cuarto".

Según él, PP y Vox desean una España "sometida a los poderosos" y "antigua", frente a las medidas de justicia social, por el clima y la defensa de la paz que ha abanderado el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho.

Bolaños ha afirmado que cuando los socialistas llegaron al Gobierno, en 2018, se encontraron una España "sin voz" en lo internacional y "fracturada".

"No hacíamos nada y no decíamos nada. Éramos una comparsa", ha dicho Bolaños, que ha contrapuesto esa situación a la defensa de "la paz y el multilateralismo" que considera que el Gobierno ha puesto encima de la mesa.

El ministro también se ha posicionado sobre el expediente que Igualdad ha pedido abrir al juez que investiga al exDAO de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual, por unas declaraciones sobre los procedimientos judiciales en casos de violencia machista.

Bolaños ha defendido las medidas de apoyo a las mujeres que se enfrentan a estos procedimientos y se ha desmarcado de las palabras de ese juez, que cargó contras las "ventajas" que, según él, tienen las víctimas. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

La primera noche del dispositivo ante el Gran Premio de Jerez se salda con 115 incidencias

Infobae

Barbón alerta sobre el concepto de prioridad nacional: "Demuestra falta de sentimiento"

Barbón alerta sobre el concepto de prioridad nacional: "Demuestra falta de sentimiento"

Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio

Infobae

El PSOE pide atajar el auge del franquismo entre los jóvenes visibilizando a las víctimas en las aulas

El PSOE pide atajar el auge del franquismo entre los jóvenes visibilizando a las víctimas en las aulas

Luis García espera que la UD Las Palmas dé "un paso adelante" fuera de casa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran a un matrimonio muerto a tiros en su casa en Asturias

Encuentran a un matrimonio muerto a tiros en su casa en Asturias

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

‘Defense’, la aplicación que la Guardia Civil obliga a instalar a los agentes en sus móviles particulares y que incluye datos confidenciales de víctimas de violencia de género

La “pérdida de influencia” a la que se enfrenta España en la OTAN: “Quien manda realmente es Estados Unidos”

ECONOMÍA

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”