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Vox insta a Les Corts Valencianes a instaurar la prioridad nacional en servicios públicos

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València, 24 abr (EFE).- El grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes ha registrado este viernes en la Cámara autonómica una iniciativa para "instaurar la prioridad nacional" y "defender a los españoles en la gestión de los servicios públicos".

El síndic de Vox, José María Llanos, ha destacado que la propuesta parte de este diagnóstico político: "El deterioro del Estado de bienestar, la sobrecarga de los servicios públicos y la pérdida de cohesión social son consecuencia directa de las políticas impulsadas durante años por los sucesivos gobiernos".

La proposición no de ley presentada por Vox plantea "un giro político profundo, al defender que el Estado debe priorizar a quienes sostienen el sistema con su esfuerzo", informa la formación en un comunicado.

En este sentido, Vox subraya que la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas responde a un principio de "responsabilidad política y justicia social, y no a criterios arbitrarios".

Llanos ha insistido asimismo en la importancia de que el Estado y las instituciones "existen para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de la comunidad nacional, y que cualquier política pública debe orientarse a ese objetivo prioritario".

La propuesta, informa Vox, articula un conjunto de medidas que buscan "reordenar" las prioridades del sistema, estableciendo la "preferencia de los españoles en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas" y garantizando "la sostenibilidad del sistema sanitario, limitando su uso por parte de inmigrantes en situación irregular a supuestos de urgencia vital".

Buscan también, añade, "poner fin a los procesos de regularización masiva y reforzar el control sobre la inmigración ilegal" y "promover reformas normativas que aseguren que las prestaciones no contributivas estén reservadas a los nacionales".

Estas medidas, según el documento, responden a la necesidad de "proteger el Estado de bienestar y asegurar su viabilidad futura".

Llanos sitúa la prioridad nacional como "eje central del debate político, planteando un modelo que Vox ya ha comenzado a impulsar en otros territorios y que aspira a extender al conjunto de España".

La iniciativa, agrega, "refuerza el posicionamiento de Vox como fuerza política que propone una reorientación de las políticas públicas hacia la protección de la comunidad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar", un modelo que "debe extenderse al conjunto de España". EFE

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