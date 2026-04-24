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Transportes trabaja en nuevo convenio para abordar inversiones de 20.000 millones en Adif

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Madrid, 24 abr (EFE).- Transportes ha confirmado que está trabajando ya en el nuevo convenio que financiará las inversiones de Adif para el próximo quinquenio y, aunque en este momento no está cerrado con el Ministerio de Hacienda, hay unas bases muy sólidas que permitirían abordar inversiones del entorno de 20.000 millones.

Así lo ha señalado este viernes el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano, en el IV Foro Infraestructuras de El Economista, en el que ha insistido en que tenemos la obligación de adaptar nuestras infraestructuras para minimizar el impacto de la emergencia climática.

Cree que tiene que haber un cambio de hábitos y una nueva gestión de la movilidad más inteligente, ha afirmado Santano, que además de los retos y cambios estratégicos en el ámbito de las infraestructuras y de la movilidad se ha referido a un contexto internacional de grandísima incertidumbre que suma nuevos obstáculos. "Nos tenemos que acostumbrar a vivir estas situaciones de crisis y de emergencia cada poco tiempo", ha advertido.

Durante su intervención, ha asegurado que el autobús es el "campeón" del transporte colectivo por encima del avión el año pasado.

En este sentido, ha explicado que están trabajando en el nuevo mapa concesional y que ya en este momento el corredor Bilbao-Castro Urdiales está en licitación, se ha aprobado esta semana el corredor Madrid-Zaragoza-Cataluña y se está trabajando ya en el anteproyecto Madrid-Valencia.

"Estamos en condiciones de tener completado nuestro nuevo mapa concesional entre 2027 y 2028 dando el mejor servicio de media y larga distancia", ha afirmado.

Santano ha hecho hincapié en reforzar la seguridad del sistema de transporte, el mantenimiento y la conservación con cifras que no se habían producido, al menos, en los últimos 13 o 14 años en conservación y explotación de la red de carreteras.

Aunque en 2025 se invirtió el doble que en 2018, es necesario seguir incrementando ya que partimos de un déficit de los últimos años -sobre todo el periodo de 2012-2020- que estima en 5.600 millones de euros.

Un déficit que afecta a más de 5.000 km que requieren una actuación rápida. Con el plan de choque anunciado esperan más de 1.200 de impacto en el PIB y cerca de 18.500 nuevos puestos de trabajo.

También en ferrocarril ha asegurado que es la primera vez en muchísimos años que la inversión en el ferrocarril convencional supera la inversión en alta velocidad y que el gasto en mantenimiento también se está incrementando.

Por ello, ha afirmado que van a seguir invirtiendo todavía cantidades muy importantes a pesar de que los fondos UE terminan y eso obligará seguramente hacer un mayor esfuerzo presupuestario y a buscar otras fórmulas que permitan compensar la falta de fondos europeos. Tampoco descartar la llegada de nuevos fondos a través de distintos mecanismos.

"Podemos decir con orgullo y sin falsa modestia que estamos ante uno de los sistemas de infraestructuras más competitivos del mundo". EFE

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