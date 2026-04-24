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Sánchez acusa al PP de "amparar" a Rajoy y no asumir responsabilidades por 'Kitchen'

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes al PP de Alberto Núñez Feijóo de "amparar y respaldar" al exjefe del Ejecutivo Mariano Rajoy y no asumir responsabilidades por la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior contra Luis Bárcenas en plena investigación a la caja B del partido.

En declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Nicosia (Chipre), Sánchez se ha referido a la declaración como testigo de Rajoy por 'Kitchen' y las últimas revelaciones del extesorero del PP, subrayando que esta operación fue "un intento de obstrucción de la acción de la justicia y de la policía" para "investigar y enjuiciar esa corrupción y la financiación irregular del PP".

"Estamos hablando de corrupción, de financiación irregular, de obstrucción a la justicia y también de un intento de destrucción de pruebas que pudieran incriminar a esas direcciones", ha resumido Sánchez, a la vez que ha asegurado que todo eso "desapareció" con la llega de su gobierno en 2018 a través de una moción de censura.

Así, ha comparado la reacción del PP con la del PSOE en los casos de corrupción que les afecta, como el 'caso Koldo' que salpica a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán. A su juicio, "siempre" han colaborado y cooperado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la justicia, respondiendo "con la máxima contundencia y máxima proporcionalidad a las graves acusaciones sobre antiguos responsables del PSOE . "Y eso es lo que me gustaría que hiciera también el Partido Popular", ha reivindicado.

Sánchez ha criticado que el PP solo "reprocha lo que hace otro partido" y le ha pedido que asuma responsabilidades. "No hemos visto al Partido Popular reprochar ni tampoco desmarcarse de esta 'Operación Kitchen'. Al contrario, amparar y respaldar, en este caso, a Mariano Rajoy", ha señalado.

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