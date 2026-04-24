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Rafa Jódar: "Espero que Carlos vuelva pronto"

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Madrid, 24 abr (EFE).- Rafa Jódar se mostró feliz por haber podido disfrutar y lograr una importante victoria que le mete en la tercera ronda de un Masters 1000 y lamentó la baja de Carlos Alcaraz para Roland Garros y Roma y le deseó una pronta recuperación.

"Le deseo una pronta recuperacion y que los problemas de muñeca no sean muy graves y que vuelva pronto", dijo el madrileño que no fue consciente de que entre los espectadores de su partido estaba el número uno del mundo, Jannik Sinner. "No lo sabía. Me centro en lo mío".

Jodar asimila su situación. ""Se que va todo muy rápido juego torneos y partidos y avanzo bastante en la semana y juego con jugadores de nivel y eso m permite mejorar mi nivel. Ahí es cuando mejoras de verdad tu nivel. Mi objetivo hoy era disfrutar porque no siempre tienes opciones de jugar con un rival como el de hoy con toda la gente que ha venido a verme".

El madrileño está siempre apoyado por su padre en el box, que es con quien entrena por ahora. Está feliz por ello. "TRabajar con mi padre de momento todo va muy bien ha estado conmigo desde pequeño tenemos muy buena conexión y cuando las cosas no van bien verle en el box me da una confianza extra", dijo.

Sobre el partido indicó que su pretensión era disfrutar. "sabía que tenía que disfrutar y que tenía que ir a por ello. Ha puesto las cosas muy difíciles con momentos claves que se han decantado de mi lado y eso ha definido el partido. Me motiva que venga tanta gente conocida a verme" y que pudo sacar adelante los momentos clave.

"Siempre entro a la pista sabiendo que los partidos van a ser muy duros que en un detalle se pueden decantar y con 3-0 y luego 3-1 me pongo 4-1 pero pudo ser 3-2 y cambiar. Por eso feliz de ganar los momentos clave", dijo Jódar que destacó que la primera victoria ante el neerlandés JEsper de Jong le ayudó.

"El primer partido me ayudo muvcho para adaptarme y para jugar en una pista como la Manolo Sentana y ganar ese partido me aydó. Eso no quiere decir que el siguiente vaya a ser así y espero afrontar el partido del domingo con esa mentalidad", añadió.

"Es muy bonito jugar en una pista casi llena y lo disfruto y si va bien mejor y ver la gente que también disfruta me hace feliz", añadió Jódar que jugará con el brasileño Joao Fonseca en tercera ronda.

"Fonseca es un rival duro prepararse bien e intentar hacer mi juego y tener opciones y ser duro por si las cosas no salen tan bien como hoy", confió. EFE.

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