Muere un hombre de 33 años corneado por un toro en Beas de Segura (Jaén)

Jaén, 24 abr (EFE).- Un hombre de 33 años ha muerto esta tarde en Beas de Segura (Jaén) por las heridas recibidas al ser corneado por un astado durante los festejos de los toros ensogaos de San Marcos, que están declarados Fiestas de Interés Turístico de Andalucía.

Según se ha informado desde la Hermandad de San Marcos (organizadora de los festejos) y el Ayuntamiento del municipio, ha sido sobre las 19 horas cuando un toro ha embestido contra un hombre al que le propinó varias cornadas con diferentes trayectorias provocándole heridas abdominales, inguinales y torácicas.

Tras el grave suceso, el herido fue trasladado de inmediato a la enfermería instalada junto a la explanada de San Marcos, donde el equipo médico intervino de urgencia ante la extrema gravedad de las heridas que presentaba. Pese a los esfuerzos del personal sanitario por estabilizarle, su estado no mejoró y, en el intento de trasladarle a un centro hospitalario, falleció alrededor de las 20:00 horas.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertó a Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

El fallecido es un conocido ganadero local, miembro de la conocida ganadería taurina de San Román.

Tras conocerse la muerte de este hombre, se han suspendido los festejos previstos para este viernes, aunque en principio la jornada del sábado se desarrollará con normalidad aunque se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima de estos festejos taurinos. EFE

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