Rodrigo Cuevas triunfa con su cabaré en el inicio de la gira 'La belleza' en Avilés

Avilés, 24 abr (EFE).- El artista Rodrigo Cuevas ha iniciado este viernes en la localidad asturiana de Avilés, ante unas 4.500 personas, su nueva gira 'La belleza' que le llevará por gran parte de la geografía española durante los próximos meses con una propuesta escénica que recrea un cabaré rodeado de mazorcas de maíz.

Cuevas (Oviedo, 1985) ha elegido su tierra Asturias para reencontrarse con su público en un nuevo ciclo de conciertos en el que ha incluido temas de su último disco 'Manual de Belleza' y algunas de sus canciones más populares que han conquistado a los asistentes desde los primeros compases.

Este "agitador folclórico" se ha presentado en el Pabellón de la Magdalena de Avilés en un escenario inmersivo, concebido como un cabaré con espectadores sentados en mesas con los que ha interactuado a lo largo del recital, rodeado por decenas de mazorcas de maíz.

El carismático artista multidisciplinar, Premio Nacional de Músicas Actuales 2023, ha arrancado su recital con algunas de las canciones más exitosas de su nuevo álbum 'Manual de Belleza', con el que completa su trilogía musical de 'Manual de Romería' y 'Manual de Cortejo'.

"Estoy encantado. Menudo cabaré hemos montado", ha señalado al inicio de un espectáculo concebido como una "burbuja" lejos de la "situación geopolítica" internacional.

Con los primeros acordes de algunas de sus últimas canciones, como 'Un mundo feliz', 'BLZA' y 'La hermana cautiva' y 'Asturcón', pronto encendió a unos fans entregados que vibraron en un espectáculo magnético en el que se ha combinado el folclore y los ritmos más modernos.

Cuevas, ataviado en gran parte del concierto con sus carismáticas madreñas, un calzado tradicional de madera, interpretó a lo largo de dos horas otros de sus éxitos como 'Allá arribita', 'Xardineru', 'El pañuelín', o 'Sácame a bailar', a dúo con la cantante asturiana Mapi Quintana.

Con la interpretación de 'Rambalín', Cuevas emocionó a su público y a esa canción le siguieron otros éxitos como 'Xiringüelu', 'Cómo ye?!' y 'Más animal', que fueron coreados por los asistentes de inicio a fin.

El broche de oro del espectáculo, en el que el premiado como mejor escanciador de Asturias, Salvador Ondó, escanció sidra, lo puso con 'El día que nací yo', 'Una muerte ideal' y 'La fiesta', que dejaron al público con ganas de más.

Después de 117 actuaciones con su anterior gira 'La Romería' en distintos países -entre ellos Francia, México, Portugal y Colombia-, Cuevas hará doblete en Avilés, donde mañana volverá a protagonizar otro recital, cuya producción es la más grande del artista hasta el momento, tras agotarse las entradas para el primer espectáculo.

Posteriormente, visitará A Coruña (30 de abril), Barcelona (9 de mayo), San Sebastián (17 de mayo), Madrid (24 de junio), Cartagena (23 de julio), Santander (12 de agosto), Oviedo (2 de septiembre), Sevilla (17 de octubre), Pamplona (4 de enero de 2027) y Bilbao (16 de enero de 2027) en una gira que prevé cerrarse en octubre del próximo año. EFE

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