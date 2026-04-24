Montero defiende la regularización de migrantes, vital para asegurar el trabajo agrícola

Almería, 24 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha defendido este viernes en Almería el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, vital para proporcionar mano de obra que asegure la supervivencia de sectores como el agrícola, la construcción y la dependencia.

En declaraciones en Almería, Montero ha destacado el apoyo de su partido al proceso y ha valorado que la medida proporciona "una mano de obra que permita atender tareas que hoy por hoy estaban con el peligro de estar descubiertas".

"Que estas personas que conviven ya con nosotros, que comparten con nosotros los parques públicos, los lugares donde compramos, los centros de salud, los colegios de nuestros hijos, que estas personas, además de estar conviviendo con nosotros, puedan participar igualmente con sus obligaciones y, por supuesto, con sus derechos", ha argumentado.

La dirigente socialista ha subrayado que este proceso ha sido "muy demandado" por determinados sectores productivos y ha señalado que "el sector hortofrutícola, siempre el sector de la agricultura, el sector de la ganadería, del campo, traslada al Gobierno de España la necesidad de reclutamiento de trabajadores".

También ha extendido esta necesidad a los cuidados de la dependencia, ya que muchas mujeres "han venido a nuestro país a disfrutar de mejores condiciones y, por supuesto, en muchas ocasiones, huyendo del hambre y huyendo de la guerra", asegurando que la provincia almeriense está "de enhorabuena con esta regularización".

Por otro lado, a preguntas sobre informaciones que apuntan a posibles represalias de Estados Unidos contra España en la OTAN, Montero ha cerrado filas con la política exterior del Gobierno y su firmeza ante el conflicto con Irán.

Tras filtrarse un correo del Pentágono que plantea castigos a España por rechazar el uso de bases y espacio aéreo en operaciones ofensivas, ha aseverado estar "muy orgullosa del papel que está jugando el presidente Sánchez en todo un conflicto internacional en donde en vez de acudir a la vía del diálogo, a la vía de la palabra, del entendimiento, se va directamente a impulsar una guerra ilegal".

Montero ha defendido que Sánchez ha actuado "colocándonos en el lado correcto de la historia", demostrando que "no va a humillar ni a poner de rodillas a un país como España por el hecho de que haya otros presidentes u otros mandatarios que consideren que ellos pueden, cuando quieran y como quieran, iniciar un conflicto bélico".

Ha ratificado el gasto militar del 2 % pactado, rechazando las pretensiones de elevarlo al 5 % y ha argumentado que dicho aumento supondría recortes inasumibles, porque "ese dinero compite con la sanidad pública, con la educación, con la revalorización de las pensiones" o con las "ayudas a los agricultores con motivo de las inundaciones".

Montero, que en su visita a Almería se reunirá con representantes de UGT y CCOO del sector del manipulado de frutas y verduras, un colectivo que protagoniza movilizaciones ante el bloqueo de su convenio, ha mostrado su respaldo a los trabajadores y se ha comprometido a, si alcanza la Presidencia de la Junta, asumir "en primera persona los compromisos respecto a sus condiciones laborales". EFE

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