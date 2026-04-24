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Los municipios reclaman más financiación para afrontar el proceso de regularización

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Madrid, 24 abr (EFE).- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha reclamado este viernes al Gobierno una financiación extraordinaria para los ayuntamientos ante el impacto del proceso de regularización y ha lamentado que no se haya previsto un refuerzo para apoyar a las entidades locales en este momento.

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se han reunido este viernes para abordar cuestiones relativas al proceso de regularización puesto en marcha por el Ejecutivo, según han informado ambas entidades.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha indicado que en el encuentro se ha requerido a la Federación la máxima colaboración y se han trasladado los ejemplos de buenas prácticas que se están desarrollando en ayuntamientos de distintas partes del territorio para que se puedan hacer extensibles a otros municipios.

Para reforzar la colaboración entre ambas administraciones, el Ministerio y la FEMP se han emplazado a firmar un convenio, en el que según Inclusión ya se venía trabajando hace tiempo, que entre otras cosas facilitará la cooperación técnica y el flujo de información y servirá para resolver dudas, aclarar aspectos del trámite y poder agilizar todos los procedimientos.

El departamento que dirige Elma Saiz ha recordado que en esta regularización extraordinaria juegan un papel fundamental el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería (RECEX) en aspectos como la acreditación de la situación de vulnerabilidad para reducir posibles cargas administrativas por parte de los ayuntamientos y ha indicado que hasta ahora hay más de 300 registradas con presencia en todo el territorio.

Por su arte, el secretario general de la FEMP ha lamentado que no se hayan previsto refuerzos para las entidades locales, mientras las oficinas de extranjería de la Administración General del Estado sí han contado con el refuerzo de las empresas públicas Tragsa y Correos.

Ha recordado que la FEMP ya puso de manifiesto las dificultades que supondría este proceso para las entidades locales en las alegaciones que formuló en febrero pasado y ha insistido en que los trámites de la regularización suponen para los servicios sociales de los ayuntamientos una "carga de trabajo excepcional concentrada en un corto espacio de tiempo".

Además, cree que el encuentro de este viernes debería haber sido previo a la aprobación del real decreto y propone la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para abordar la regularización y otros asuntos que vienen reclamando al Gobierno.

En todo caso, Martínez-Sicluna ha remarcado que la FEMP está prestando la colaboración solicitada, divulgando las comunicaciones remitidas por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones. EFE

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