Katsuta repite su espectáculo en el estadio y Ogier afianza su liderato en Canarias

Pablo Herrera

Las Palmas de Gran Canaria, 24 feb (EFE).- El japonés Takamoto Katsuta sacó a relucir su destreza y se adjudicó la especial en el Estadio de Gran Canaria por escasas milésimas sobre su compañero Sami Pajari, en un tramo espectáculo que sirvió al nueve veces campeón del mundo de rallies, Sébastien Ogier, para afianzar su liderato al frente del Rally Islas Canarias-Rally de España.

El piloto nipón brindó una gran batalla con Adrien Fourmaux que le sirvió para alegrar de cierta manera una jornada amarga para el actual líder del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), que convivió durante todo este viernes con multitud de dificultades en el agarre del tren delantero y el subviraje de su Toyota GR Yaris Rally1.

El segundo tramo espectáculo del Estadio de Gran Canaria sirvió al finlandés Sami Pajari para empatar a la décima con Katsuta, que se llevó el gato al agua sobre el nórdico por apenas unas milésimas, adelantar a Elfyn Evans en la clasificación general y recuperar el tercer cajón del podio en la clasificación general en un día marcado por los problemas de neumáticos delanteros para ambos.

El conservadurismo del británico, octavo en la especial del Estadio de Gran Canaria, le abocó a la cuarta plaza a tan solo cinco décimas de Pajari, con quien está librando hasta la fecha la batalla más igualada entre los vehículos Rally1.

Oliver Solberg, segundo en la clasificación general, situó su Toyota GR Yaris Rally1 a 1.1 de Katsuta en el tramo espectáculo, un trazado en el que perdió tres décimas con el líder del Islas Canarias, Sébastien Ogier, que afianzó su liderato hasta los 8.9 segundos a falta de diez tramos entre sábado y domingo.

En las carpas de Hyundai Shell Mobis WRT la historia continúa igual, aunque Adrien Fourmaux, tercero en el Estadio de Gran Canaria, prosiguió su escalada hacia el español Dani Sordo, al que tiene ya a 2.8 segundos, mientras que Thierry Neuville se mantiene a sus espaldas en un rally en el que “nada parece funcionar” para el belga.

El día de Jon Armstrong, que acumuló dos sustos en ambas pasadas por ‘Mogán-La Aldea’, fue a peor y perdió otros 22 segundos tras romper la transmisión durante el calentamiento de los neumáticos, lo que le obligó a encarar las reviradas curvas del trazado con tan solo tracción delantera. Joshua McErlean cumplió el trámite a más de cuatro segundos de Katsuta.

En WRC2, Yohan Rossel acabó la especial del Estadio Gran Canaria en tercera posición y estiró su liderato en la categoría sobre Alejandro Cachón y Léo Rossel, en un tramo que se adjudicó el italiano Giovanni Trentin.

La acción se reanudará este sábado con la celebración del tramo más extenso del rutómetro: ‘Moya-Gáldar’ (28,90 km.), tercera y última de un bucle que se abrirá con ‘Maspalomas’ (13,47 km.) y ‘Arucas-Firgas-Teror’ (13,74 km.)

El Rally Islas Canarias-Rally de España cerrará su quincuagésima edición con dos tramos inéditos para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC): ‘Ingenio-Telde-Valsequillo’ (26,29 km.), una de las grandes novedades de esta edición, y ‘Santa Lucía-Agüimes’ (13,27 km.), designada ‘Wolf Power Stage’ de la prueba grancanaria. EFE

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