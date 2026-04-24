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Guitarricadelafuente lanza el tema 'Calypso' como epílogo al fenómeno de 'Spanish Leather'

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Madrid, 24 abr (EFE).- Guitarricadelafuente ha publicado este viernes un nuevo tema titulado 'Calypso', "una reflexión sobre la tentación de permanecer siempre en un momento hermoso" que llega con el artista español aún sumido en el fenómeno comercial y de crítica de su más reciente álbum, 'Spanish Leather' (2025).

Su discográfica ha explicado en nota de prensa que la canción precisamente "recorre el tramo final de la era" de ese trabajo, que fue referenciado por la revista Rolling Stone en el puesto 46 de los 100 mejores discos del mundo del pasado año, y "abre la puerta a lo que está por venir".

En ese sentido, añade Sony Music, comparte "universo sonoro —ese espacio sensual e íntimo, suspendido entre la tradición y el pop contemporáneo que definió el álbum— pero avanza con un pulso más ligero y libre, como si expresara un estado de tránsito: el resplandor tardío de un periodo transformador que aún permanece en el aire".

La canción se escribió precisamente durante la gira de presentación de 'Spanish Leather' y compartida por primera vez en directo en "shows" como los de Nueva York, Los Angeles, Buenos Aires o, hace solo unos días, en su multitudinario evento de la mano de Cupra en plena Puerta del Sol de Madrid, donde congregó a miles de personas.

Su título hace referencia al mito de Calipso, la ninfa de la isla de Ogigia que, según cuenta Homero en 'La Odisea', retuvo allí durante siete años a Ulises (u Odieseo) bajo la promesa de ofrecerle la inmortalidad.

Producida por Carter Lang, Phoac y Jasper Harris, Guitarricadelafuente asume esa historia como metáfora de la tentación de "permanecer para siempre dentro de un momento hermoso y la necesidad de dejarlo atrás".

Al joven músico y ahora actor de Benicàssim (Castellón) se le acumulan los proyectos en la agenda, entre ellos su debut en la interpretación junto a Los Javis como protagonista de la película 'La bola negra' para otoño, tras pasar por la sección oficial del Festival de Cannes (Francia).

En lo musical tiene pendientes aún varios conciertos como los del festival Warm Up de Murcia el próximo 1 de mayo, el Primavera Sound de Barcelona el 3 de junio, el Vive Latino de Zaragoza el 5 de septiembre o el cierre en el Movistar Arena de Madrid el 2 de octubre, por citar algunas.

Además, él podría ser el próximo 26 de mayo uno de los grandes vencedores de la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España (ACAMUS) con sus ocho nominaciones por delante, las mismas que Rosalía, Leiva y Amaia. EFE

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