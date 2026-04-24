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El Valencia y el Real Madrid ensayan en la cima de la ACB su posible semifinal de Euroliga

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Valencia, 24 abr (EFE).- El Valencia Basket recibe este sábado al Real Madrid en la jornada 28 de la fase regular de la Liga Endesa, un duelo que enfrenta al segundo y al primer clasificado de la ACB respectivamente y que se repetirá dentro de un mes en las semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga si ambos superan los cuartos de final.

El encuentro, de hecho, ha adelantado un día su fecha para que ambos puedan preparar mejor ese cruce continental de cuartos, que en el caso del Valencia Basket será ante el Panathinaikos y en el del Real Madrid frente al Hapoel Tel Aviv.

Además, el choque reedita otra semifinal, en este caso de la Copa del Rey, que ambos protagonizaron en el mismo escenario del encuentro del sábado, el Roig Arena. Tras un vibrante partido, el Real Madrid se llevó el triunfo por un ajustado 106-108 al remontar en los últimos segundos del choque con un brillante Mario Hezonja y un par de errores del Valencia.

La resaca del partido tuvo cierta polémica porque unos días después del mismo, el técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, cuestionó algunas de las decisiones arbitrales del encuentro.

En total ambos equipos han disputado cinco choques con tres victorias madrileñas, como local en la ACB y en la Euroliga y en el torneo del KO, y dos valencianas, en la final de la Supercopa y en el torneo continental en su casa.

En la Liga, con 24 victorias en su casillero, tres más que el Valencia Basket, el Real Madrid tiene ya muy encarrilado acabar primero en esta fase regular. La mejor opción del equipo 'taronja' para arrebatarle ese privilegio sería ganarle este sábado en el Roig Arena por más de 15 puntos, la diferencia de la idea, y en los últimos cinco partidos hacer un pleno de triunfos y que el conjunto de Sergio Scariolo perdiera dos.

En realidad, la mayor urgencia del Valencia llega por su exiguo colchón en la segunda plaza. El UCAM Murcia le persigue con 20 victorias, por lo que una derrota ante el Real Madrid y un triunfo este mismo sábado del equipo de Sito Alonso ante el La Laguna Tenerife dejaría a ambos empatados y el conjunto de Pedro Martínez quedaría delante solo por el 'basket average' particular.

El conjunto valenciano afronta este duelo tras haber ganado en la pista del Bàsquet Girona en la pasada jornada y habiendo encadenado cinco victorias seguidas en la ACB, mientras que el Real Madrid cayó ante el Tenerife en su último duelo liguero.

Ambos equipos afrontan el choque tras haber tenido una semana sin encuentros continentales, una situación poco habitual y que debe haber servido a ambos para aumentar sus días de entrenamiento.

En el caso del Valencia, mantendrá la baja de Xabi López-Arostegui, que lleva varias semanas fuera por problemas musculares; Jaime Pradilla, que se perdió el encuentro en Girona por esa misma causa, y Omari Moore, que recibió un golpe en el hombro en el último encuentro. En cambio, Braxton Key, que no estuvo en ese choque por un problema familiar se ha entrenado con el equipo con normalidad y estará disponible. EFE

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