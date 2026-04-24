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El Torrelavega- Ademar, duelo por plaza para Europa en la 36 jornada de la Liga ASOBAL

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Torrlavega (Cantabria)/León, 24 abr (EFE).- El Bathco Torrelavega y el Ademar León, quinto y sexto clasificado, respectivamente, de la Liga Nexus Energía ASOABAL, se enfrentan en busca de una plaza por Europa en el duelo más destacados de la jornada 36 del torneo, del que el Barcelona ya se ha proclamado campeón.

El equipo cántabro, que llega a la cita clasificado para la fase final de la Copa del Rey, y el Abanca Ademar, que no pudo superar la última eliminatoria y solo tiene la baza liguera para conseguir plaza en competición europea, juegan este domingo en Torrelavega (18.30 horas).

Rivales directos en esa lucha, el Bathco Torrelavega, que atraviesa el peor momento de la temporada tras conseguir tan solo una victoria en los últimos cuatro partidos ligueros que ha disputado el equipo de dirige Jacobo Cuétara, no puede cometer más fallos si no quiere descolgarse peligrosamente de la lucha por las plazas Europeas.

Sin embargo, la victoria copera ante Anaitasuna sobre la bocina (30-31), que le ha hecho meterse en la Final a 8 de Alicante, le ha hecho recuperar sensaciones de cara a este final de liga.

El balance entre ambos conjuntos es favorable a los torrelaveguenses en las últimas campañas, ya que, en los siete últimos partidos disputados, ha conseguido cuatro victorias y tan solo una derrota, aunque el partido de ida fue uno de los que terminó en empate (28-28).

Para este encuentro, el técnico naranja podrá contar con los mismos efectivos que en los últimos dos duelos, además de recuperar para la causa al internacional eslovaco Mario Jurkovic, quien ya tuvo minutos en el pasado encuentro de Asobal frente a Puente Genil, tras estar en el dique seco desde finales de enero.

Por su parte, los leoneses también necesitan un triunfo en el pabellón Vicente Trueba que les catapulte en sus opciones ligueras ya que, con un triunfo, se acercarían a tan solo un punto de su rival que ocupa la quinta plaza y le superarían en el average particular después de que los cántabros igualaran en la primera vuelta en León.

Para este compromiso, el técnico ademarista, Luis Puertas, cuenta con toda la plantilla después de que ya participara en la eliminatoria copera el lateral Álex Lodos, aunque el capitán, Rodrigo Pérez Arce, sigue arrastrando molestias que le hacen tener que dosificar su presencia en pista.

- Encuentros de la jornada 26.

. Viernes 24 de abril:

20.00. HORNEO Alicante - Caserío Ciudad Real

Sábado 25 de abril:

12.30. Barça - Bada Huesca

16.30. Frigoríficos del Morrazo - REBI Cuenca

20.30. Tubos Aranda Villa de Aranda - Fraikin Granollers

Domingo 26 de abril:

16.30. Recoletas At. Valladolid - IRUDEK Bidasoa Irun

18.30. Bathco Torrelavega - ABANCA Ademar León

19.30. SANICENTRO Guadalajara - Viveros Herol Nava

19.30. Dicoperbal Logroño La Rioja - Cajasol A. Ximénez Puente Genil. EFE

ksm-fps/mr-mr

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