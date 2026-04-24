El médico personal de Jordi Pujol ve "cruel" hacerle ir a Madrid pese a su estado de salud

Barcelona, 24 abr (EFE).- Jaume Padrós, médico personal del expresidente catalán Jordi Pujol, ha afirmado este viernes que le parece "cruel" obligarlo a viajar a Madrid para acudir presencialmente a la Audiencia Nacional pese a su estado de salud.

La Audiencia Nacional ha citado presencialmente a Pujol para el próximo lunes para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra.

En declaraciones a SER Cataluña, Padrós ha criticado esta citación: "Hacerle ir hacia allá me parece un poco cruel, por decirlo suavemente. Parece como si el tribunal no se fiase de los forenses que lo examinaron aquí".

"Tengo la esperanza de que esto sea simplemente un ritual, que el juez quiera demostrar a la corte de la capital que no se doblega ante alguien que representa el poder político", ha dicho Padrós, a quien le parece "inimaginable" que lo obliguen a declarar en el juicio porque "sería un atentado gravísimo contra los derechos humanos".

Jordi Pujol, según su médico, "no está en condiciones de poder defenderse" ni de poder sostener una "argumentación dialéctica", porque tiene "afectada la memoria" y otros signos de deterioro cognitivo y físico que no son extraños en "un hombre de 95 años".

Padrós ha recordado que ya hay "tres informes clínicos y tres informes forenses que se hicieron hace cinco meses, coincidentes al cien por cien" al señalar el precario estado de salud de Pujol.

"Ya advertí de que la situación del president entonces no lo hacía procesable", ha señalado Padrós, que ha asegurado que Pujol "está estable, pero discretamente peor" que hace cinco meses. EFE