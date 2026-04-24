El Gobierno ofrece pruebas de ADN a familiares de desaparecidos en la Guerra Civil

Fuencaliente (La Palma), 24 abr (EFE).- El Gobierno de España pondrá a disposición de las familias que busquen a personas desaparecidas en la Guerra Civil pruebas de ADN para facilitar las labores de investigación de los restos que se puedan hallar en las exhumaciones que se realicen a lo largo de todo el país.

Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en La Palma.

Una reunión en la que se ha aprobado por "amplísima mayoría", sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones, el reparto de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones e investigaciones, lo que ha celebrado el ministro Torres al ser éste el órgano sectorial del Gobierno que concita el mayor consenso. EFE

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