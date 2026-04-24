Detenido en Zaragoza por agredir con un arma blanca a su pareja, un hombre que está herido

Zaragoza, 24 abr (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar tras agredir a su pareja, un hombre, con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19 horas de este jueves en la calle Concepción Arenal de la capital aragonesa. Como consecuencia de la agresión, la víctima fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario Miguel Servet con pronóstico reservado.

Los agentes, según ha informado la Policía Nacional, detuvieron al hombre, pareja de la víctima, como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y malos tratos en el ámbito familiar.

El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación. EFE