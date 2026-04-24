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Detenida en Alicante una fugitiva buscada por tráfico de drogas y blanqueo en Suecia

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Alicante, 24 abr (EFE).- Una mujer de 28 años sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención (OEDE) dictada por las autoridades suecas por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales ha sido detenida en el aeropuerto Alicante-Elche.

Según ha informado la Policía Nacional de Alicante, el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial ha recibido un aviso sobre la posibilidad de que la prófuga se encontrara en el aeropuerto y se estableció un dispositivo que permitió la captura en las inmediaciones del recinto.

Los hechos que han motivado su arresto se remontan a 2023 en la población sueca de Sollentuna, donde la detenida se dedicaba supuestamente, junto con otra persona, a la venta y distribución de sustancias estupefacientes como cocaína, ketamina y MDMA, delito por el que podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión.

Además, había transportado más de 70.000 coronas suecas (unos 6.500 euros) con el fin de ocultar el dinero obtenido de sus actividades delictivas, según ha explicado el Cuerpo Nacional de Policía, que ha añadido que ya ha sido puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su extradición. EFE

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